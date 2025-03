“De kanker is terug”: wielrenster Jilke Michielsen (18) krijgt slecht nieuws te horen

Bij een nieuwe scan blijkt de kanker terug te zijn bij wielrenster Jilke Michielsen (18), recent nog verkozen tot de Krak van Koksijde 2024. Dat deelt ze mee in een openhartige post op Instagram. “Ongeloof over hoe dit kan, maar vastberaden dat ik er alles aan ga doen om het tegen te houden”, klinkt het.

Jilke is een van de grotere piste- en wegtalenten van haar generatie, maar vorig jaar kreeg ze verschrikkelijk nieuws: botkanker. “Ik had de hele zomer rugpijn en het ging ondanks de ontstekingsremmers niet weg”, vertelde ze eerder. “Ik kwam bij een sportarts terecht en in eerste instantie leek er geen vuiltje aan de lucht. Rugpijn komt wel vaker voor bij wielrenners, maar het bleef aanslepen. Plots kon ik niet meer op mijn zadel zitten door de pijn en waren mijn benen constant verzuurd.”

“De sportarts verwees me door en na verschillende scans volgde de diagnose van botkanker. Mijn behandeling was in het UZ van Gent. Het was een helse periode, maar ik was uitstekend omringd. Mijn mama heeft me elke chemo bijgestaan. Ze is zelfs even gestopt met werken om er te zijn voor mij. Nu volgen er nog driemaandelijkse controles en het blijft wel stresserend om een scan te ondergaan.”

Vastberaden

Bij de laatste scan blijkt de kanker terug te zijn. “De dokter haalde me uit mijn droom”, schrijft ze op Instagram. “De kanker is terug en als je dit zelf wilt, mag je terug starten met chemo. Deze behandeling is om alles te onderdrukken, weg gaan we de kanker jammer genoeg niet meer krijgen. Vijf minuten zat ik daar zonder iets te zeggen. Ongeloof over hoe dit kan, maar vastberaden dat ik er alles aan ga doen om het tegen te houden. Het zal zwaar worden maar ik koester elk moment. Onkruid vergaat niet.”