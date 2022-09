Dans voor mensen met neurologische aandoening: “Ook lachspieren trainen”

Kinesipraktijk NeuroCentrumWest en danscenter Life! organiseren voortaan ook danslessen voor alle mensen met een neurologische aandoening. Sinds 2020 doen ze dat al voor Parkinsonpatiënten. Ondertussen maken ze ook werk van een opleiding in die richting.

Het was kinesist Ilse Vandenbroucke die twee jaar geleden een partner vond in het Life!-danscenter om met danslessen voor mensen met Parkinson te beginnen. Dieter Vandeputte geeft sindsdien samen met haar die lessen. “We zijn gestart in oktober 2020”, zegt Ilse.

“Ondertussen hebben we er al drie seizoenen en een zomercursus met tangolessen opzitten. Ook tijdens de show van Life dansten er mensen mee uit onze groep. We merkten dat het aspect evenwicht voor sommige deelnemers niet evident is of dat mensen hierdoor niet konden deelnemen. Zo zijn we gaan zoeken en hebben we een opleiding gevolgd voor zitdans, specifiek voor deze doelgroep. Verder merkten we ook dat er vanuit andere richtingen nood is aan een nuttige vrijetijdsbesteding. Daarom stellen we onze lessen open voor alle mensen met een neurologische aandoening van Parkinson tot MS, spierziekten, enz…”

De lessenreeks loopt 13 weken en bestaat uit twee lessen die je indien gewenst kan combineren. “Er is Neuro Dance, wat je kan vergelijken met een klassieke dansles waarbij een choreografie aangeleerd en ingeoefend wordt”, vertellen Ilse en Dieter. “Zo kennen de deelnemers na een tijdje een aantal dansen. Hierbij zijn coördinatie en evenwicht een belangrijke factor. Neuro Dance Chair zijn dan weer danslessen waarbij de focus meer zal liggen op mobiliteit, souplesse en kracht. Iedereen kan hier bewegen binnen zijn eigen grenzen en mogelijkheden. Zo kan iemand in een rolstoel bijvoorbeeld meer focussen op de armbewegingen.”

We willen een nuttige en vooral aangename hobby creëren

Plezier maken

Ilse benadrukt dat de focus van de lessen ligt op plezier maken. “Zo trainen we niet enkel onze gewone spieren maar ook onze lachspieren”, zegt ze. “Je traint je lichaam en je hersenen zonder dat je het gevoel moet hebben dat je patiënt bent. Zo willen we een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding creëren waarbij je een hobby uitvoert zoals iedereen. We horen van onze dansers en hun partners dat het een namiddag is waar ze alles even kunnen loslaten en vergeten.”

“Naast de lessen in Izegem zijn we ook bezig met het creëren van een opleiding in Vlaanderen. Dit doen we samen met een aantal andere pioniers en de Parkinson-liga. Zo zouden dansscholen uit andere delen van Vlaanderen deze opleiding kunnen volgen en specifieke danslessen kunnen aanbieden. Hiermee willen we ervoor zorgen dat iedereen binnen een redelijke afstand deel kan nemen aan een dansles.”

Neuro Dance Chair loopt elke donderdag van 15.30 tot 16.15 uur en kost 92 euro. Neuro Dance loopt elke donderdag van 16.30 tot 17.45 uur en kost 99 euro. De lessen lopen twaalf weken. Iedereen welkom bij Life! in de Lodewijk de Raetlaan 2.

Info: www.lifedoetleven.be.