Dagje kust? Combineer het met een bloeddonatie

Net zoals vorig jaar organiseert Rode Kruis Vlaanderen extra bloedinzamelingen aan onze kust tijdens de zomermaanden. In de vakantie komen er altijd minder donoren opdagen, die dip wil de organisatie tegengaan door (dagjes)toeristen aan te sporen om hun strandbezoek te combineren met een bloeddonatie.

Concreet zal er op 13 juli en 10 augustus in Nieuwpoort, op 15 juli in Bredene en op 3 en 4 augustus is Knokke-Heist een extra mogelijkheid zijn om bloed te doneren, bovenop de reguliere inzamelmomenten. Een actie die vorig jaar ook al succesvol bleek te zijn.

“Mensen hebben het druk in de zomer en stellen hun donatie vaak uit tot na de vakantie”

“Tijdens de zomer barst het van de tweedeverblijvers en (dagjes)toeristen uit het binnenland aan de kust. We willen hen aansporen om het nuttige aan het aangename te koppelen. Om meer mensen te bereiken kiezen we voor vijf extra collectes. Zo hopen we de bloedvoorraad op peil te houden”, legt woordvoerder Joachim Deman uit.

In 2021 werden ook cultuurlocaties ingeschakeld, maar dit was door organisatorische problemen dit jaar niet mogelijk .

Befaamde zomerdip

Elk jaar komt de bloedvoorraad in gevaar tijdens de zomer door de terugval van het aantal donoren. In pre-coronajaar 2019 kwamen gemiddeld 11 procent minder mensen bloed geven tijdens juli en augustus dan tijdens de andere maanden in het jaar.

“Iedereen heeft het druk in de zomervakantie met festivals, uitstapjes, kampen… Het dagdagelijkse ritme is doorbroken, daarom wordt het soms moeilijk om nog een bloeddonatie in te plannen. Daarnaast zijn er ook tijdelijke beperkingen voor mensen die terugkomen van (verre) reizen, bijvoorbeeld als ze enkele weken in een gebied hebben vertoefd waar een verhoogd risico op malaria is”, verklaart Joachim.

Geografische spreiding

Uit een kaartje dat we vorig jaar maakten bleek dat de kustbewoners zelf geen fervente bloedgevers zijn. Rode Kruis Vlaanderen verklaarde dit fenomeen aan de hand van het demografische karakter van die streek: de vergrijzing. Oudere mensen komen door gezondheidsproblemen vaak niet meer in aanmerking voor donatie. Over het algemeen zijn West-Vlamingen wél vrijgevig met hun bloed, met een donorgraad van 3,5 procent. Het Vlaams gemiddelde ligt op 2 procent van de actieve bevolking.