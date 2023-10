Dag tegen Kanker: Laat een boodschap achter voor zij die getroffen zijn en hun naasten

Kom op tegen Kanker steekt mensen die getroffen zijn én hun naasten een hart onder de riem. Op het Schouwburgplein vind je een groot zeil van 6 op 12,5 meter waar voorbijgangers nog tot 19 uur een boodschap kunnen achterlaten. Later wordt het doek uitgehangen in az groeninge.

In verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen kan je vandaag op Dag tegen Kanker de symbolische gele lintjes en stickers verkrijgen. “Want kanker draag je niet alleen”, zegt Ann Depraetere, gepensioneerd verpleegkundige en vrijwilliger. “We staan hier vandaag met een groot zeil om een boodschap na te laten aan mensen die strijden of de strijd verloren hebben. We hopen hiermee (ex)-kankerpatiënten en hun naasten een steuntje in de rug te geven.”

Verwenactiviteiten in az groeninge

In az groeninge staan vandaag ook een heleboel verwenactiviteiten gepland voor patiënten en hun naasten waaronder een make-up workshop. Het Belgische, minerale make-up merk Cent Pur Cent van beautyonderneemster Caroline Rigo is opnieuw aanwezig om de actie te steunen. “(Ex)-kankerpatiënten kunnen vandaag deelnemen aan een workshop maquilleren onder begeleiding van ons ervaren team. Door de natuurlijke ingrediënten zijn onze make-up producten ook geschikt voor gevoelige huid, tijdens of na een kankerbehandeling. We werken doorheen het jaar nauw samen met oncologische afdelingen van ziekenhuizen en inloophuizen.”

Tijdens de workshop leren de schoonheidsspecialisten vrouwelijke patiënten op een gemakkelijke, snelle en verantwoordelijke manier hoe ze zichzelf kunnen maquilleren. “Met onze minerale make-up geven we graag alle vrouwen een goed gevoel, brengen we hen samen terwijl we onze kennis en ervaring met hen delen. De vele positieve reacties die we doorheen het jaar krijgen van de vele vrouwen die worden getroffen door kanker doen deugd en motiveren ons om zoveel mogelijk mensen te helpen”, zegt Lore Carlier van Cent Pur Cent.

De sessie in az groeninge vindt plaats tussen 10 en 15 uur.