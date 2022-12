CWS Hygiëne steunt Domein Polderwind met heel bijzonder project

Het bedrijf CWS Hygiëne installeerde op maandag 5 december gratis zeepdispensers, handdoekautomaten en meer sanitaire producten in Domein Polderwind. Het betreft een sponsorproject waarbij het bedrijf het inclusieve vakantiedomein van het Rode Kruis steunt.

“Wij hebben zelf Polderwind gecontacteerd voor dit project”, vertelt Rik Hemelaer, Managing Director van CWS België. “We willen als bedrijf graag participeren in de doelstellingen die Polderwind vooropstelt. Het domein dat een initiatief is van Rode Kruis-Vlaanderen stelt gezondheid, plezier en toegankelijkheid voor mensen met een zorgbehoefte voorop. Onze hygiëneproducten kunnen hiertoe zeker bijdragen.”

“We weten dat de directie en personeelsleden van Polderwind hygiëne en duurzaamheid heel belangrijk vinden”, vult Maithe Oerlemans, marketingmedewerker van CWS aan.

“Een mooie aanvulling hierop zijn onze producten die garant staan voor optimale hygiëne en intuïtief gebruik van de dispensers. Onze contactloze zeepdispensers met sensortechnologie zijn niet alleen gemakkelijk in gebruik, maar bovendien bijzonder hygiënisch omdat geen extra oppervlak moet aangeraakt worden. Op deze manier wordt de verspreiding van bacteriën en virussen via dit oppervlak vermeden.”

Duurzaam en milieuvriendelijk

“Omdat Polderwind zich bevindt in een groene oase en begaan is met de natuur, werd geopteerd om de meest duurzame en milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden”, gaat Oerlemans verder. “De handdoekautomaten die we installeren zijn niet langer voorzien van papieren servetten, maar wel van biologisch geteeld katoen. Hiermee wordt tijdens de gebruiksperiode van een handdoekrol ruim 130 kilogram papierafval bespaard. Ook het toiletpapier en de logomatten zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal.”

Managing Director Rik Hemelaer voegt er graag nog aan toe dat het sponsorproject in Domein Polderwind binnen de CWS-bedrijfsmuren het startschot betekent van een week die in het teken zal staan van het Rode Kruis. Het bedrijf organiseert o.a. een inzamelactie onder haar medewerkers.

Tom Decraecke, directeur van Polderwind is uiteraard opgetogen met het sponsorproject van CWS. “Vooral de nieuwe handdoekautomaten zullen in grote mate bijdragen tot de optimalisering van de hygiëne binnen ons domein. Voorheen slingerde er vaak papier op de grond, maar nu is dit definitief verleden tijd. Financieel is dit project ook een serieuze opsteker, want de toestellen worden gratis geplaatst en het eerste jaar betalen we geen eurocent voor het gebruik ervan. Enkel de verbruiksproducten worden immers aangerekend.” (PDC)