Cvs-patiënte Karolien (40) loopt Tour d’Extravaganza in Polen

Karolien Van Cauwenberge (40) nam in Polen deel aan de Tour d’Extravaganza. Op vijf dagen tijd liep ze 105 kilometer. Een mooie prestatie die nog straffer oogt als je weet dat Karolien cvs en fibromyalgie heeft. Daarmee wil ze ook anderen een duwtje in de rug geven.

Karolien Van Cauwenberge (40) en haar man Sammy Meesseman (46) werken vanuit hun woning aan de Kallestraat voltijds als sport- en voedingscoach. Dagelijks begeleiden ze mensen in hun zoektocht naar een gezondere levensstijl. Voor Sammy en Karolien is dat ondertussen a way of life. Al was dat – zeker voor Karolien – ooit anders.

Killer

“Na de geboorte van mijn dochter heb ik het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) en fibromyalgie ontwikkeld”, vertelt Karolien. “Ik werkte toen als treinbegeleidster en leefde op frisdrank en brownies. Snelle suikers zijn een killer voor je lichaam. Ze maken het lichaam moe, creëren ontstekingsprocessen en vetopslag. Ik was altijd moe, had depressieve gevoelens, spierpijnen en ik sliep meer dan dat ik wakker was. Ik heb het geluk gehad om Sammy te leren kennen. Hij sportte veel en was gezonder bezig dan ik. (glimlach)

“Ik heb mijn leven totaal omgegooid. Een positieve mindset, beweging en vooral: juiste voeding. Voeding is de brandstof van het lichaam en onze weerstand zit in onze darmen. Vroeger leefde ik met pijnstillers, antidepressiva en maagbeschermers. Vandaag neem ik geen medicatie meer. Daar ben ik buitengewoon blij om!”

Natuurlijke voeding

“Natuurlijke voeding blijft de basis”, stelt Karolien. “Hoe korter de keten en hoe puurder, hoe beter. Liefst een broccoli van bij de boer dus. Zelf vul ik mijn maaltijden aan met voedingssupplementen. De ochtend is voor mij het belangrijkste moment van de dag. Ik start met een detoxthee om de darmwand grondig te reinigen. Ik stretch, doe wat yoga en meditatie, ga naar buiten en lees even. Een aanrader is het boek Master your Mindset van Michael Pilachzyck.”

“Mijn ontbijt is een zelfgemaakte voedingsrijke bowl. Ik gebruik daarvoor de producten van Herbalife, het merk waar wij onafhankelijk distributeur van zijn, aangevuld met glutenvrije granola, besjes, enzovoort. Zo’n bowl biedt je lichaam een uitstekende start van de dag. ’s Middags een stukje vlees, vis of kip van minstens 200 gram met 300 gram seizoensgroenten. Mijn vieruurtje kan een eiwitrijke snack zijn. En ik ben enorme fan van intermittent fasting. Om je spijsvertering ook een keer rust te geven.”

Krachttoer

Over naar Karolien haar krachttoer nu. Van 16 tot 20 september legden Karolien en Sammy de Tour d’Extravaganza al lopend af. In die vijf dagen kregen ze twee halve en drie volledige marathons doorheen het Tatragebergte voor de kiezen. Door bergen, bossen, rivieren en modder.

“Dag een liep ik 16 kilometer, dag twee 31, dag drie 34. En dat terwijl ik dag drie was opgestaan met de idee dat ik niet zou kunnen meedoen. Heel mijn lichaam deed pijn. Ik heb toen wat yoga gedaan, nam een duik in het prachtige Oravameer – ontspanning is ook een pijnstiller -, heb mijn loopschoenen aangetrokken en legde die dag 34 kilometer af. Op dag vier nam ik rust. Ik was op. Maar de laatste dag heb ik opnieuw 24 kilometer gedaan!”

Goede doel

“Tien jaar geleden had ik dit nooit gekund! Als personal trainer sporten wij veel en leven wij sowieso gezond. En wij hebben ons met lopen, krachttraining, fitness en cardio op maat extra voorbereid. Maar het toont wel aan wat voor een positieve evolutie ik heb doorgemaakt. Sammy heeft afgezien, maar voor mij was dit veruit het zwaarste wat ik ooit deed.”

“Ik wil ook het belang van de zeer fijne groepsgeest benadrukken. Extra leuk is dat wij met de hele groep fietsers, lopers en wandelaars ruim 25.000 euro hebben ingezameld voor het goede doel dat aan deze Tour verbonden was: PC Wagenschot in Nazareth dat zorg biedt aan kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Ik hoop mensen te inspireren. Juiste voeding, sporten en een positieve mindset kunnen wonderen doen.”

Maison Joie de Vivre, Kallestraat 17a, Beveren-aan-de-IJzer, karolienvancauwenberge@gmail.com.