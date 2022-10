COVID-testcentrum in B-Park in Brugge sluit de deuren

Door een wijziging in de teststrategie sluit het COVID-testcentrum in B-Park in Brugge vanaf dinsdag 1 november de deuren.

Burgemeester Dirk De fauw dankt de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving (HABO) en alle medewerkers en vrijwilligers van het Brugse testcentrum voor hun bijzondere inzet: “Het testcentrum was noodzakelijk om zuurstof te geven aan de huisartsen en toegankelijke zorg te kunnen blijven aanbieden aan iedereen. In de periode 2020-2022 zijn in de Brugse testcentra maar liefst 167.000 PCR-testen afgenomen.”

Nieuwe teststrategie

Wanneer men symptomen van COVID vertoont, dan is voortaan een zelftest aanbevolen. Een aanvullende PCR-test is niet meer nodig. Een PCR-test of RAT (Rapid Antigen Test of sneltest) gebeurt enkel nog na een klinische beoordeling van een arts en is aanbevolen voor zorgverleners of personen die in nauw contact komen met een persoon met ernstige immuniteitsproblemen.

Sinds vrijdag 28 oktober kunnen apothekers na een positief testresultaat een afwezigheidsattest afleveren voor een schoolgaand kind vanaf 6 jaar oud. Een ziekteattest van de arts is dus niet meer nodig voor schoolgaande jeugd op voorwaarde dat de school dit attest aanvaardt.

Alle kosten van de testen zijn voor rekening van de geteste persoon.

PCR testen voor reizigers

Op https://diplomatie.belgium.be/nl/reisadviezen kan men nagaan of men een PCR-test nodig heeft voor een reis naar het buitenland.

Op de luchthaven van Brussel worden nog steeds COVID-testen afgenomen. Informatie hierover is terug te vinden op https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/your-travel-planner/covid-19-test-centre-at-brussels-airport

Voor een PCR-test kan men ook terecht in de Brugse ziekenhuizen (AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan). Dit kan enkel op weekdagen. Men dient zich hiervoor aan te melden aan het onthaal van het ziekenhuis. De kostprijs van de PCR-test bedraagt 55 euro.