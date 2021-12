Coronazieke bemanning vrachtschip wordt op volle zee gewisseld

Alles wordt in gereedheid gebracht om acht zieke bemanningsleden van een vrachtschip van boord te halen. Na een corona-uitbraak werd op 28 november al met een helikopter één bemanningslid in kritieke toestand geëvacueerd.

Het Turkse vrachtschip Caspian Harmony ligt sinds zondag 28 november in de ankerzone buiten de kust van Oostende en Zeebrugge. Het schip vertrok op 16 november in de haven van Koper in Slovenië en had op 28 november in Antwerpen moeten aankomen. Maar het werd opgehouden door een uitbraak van covid-19. “Eén bemanningslid werd in kritieke toestand met een helikopter van boord gehaald. Deze persoon is nu aan de beterhand”, zegt woordvoerder van de FOD Volksgezondheid Wendy Lee. Ze kan het gerucht niet bevestigen dat het om de doodzieke kapitein zou gaan.

“Afgelopen weekend testten zes van de twintig resterende bemanningsleden positief op COVID-19. Ondertussen vertonen nog twee bijkomende bemanningsleden symptomen.”

Arts mee aan boord

Voor de weinige overgebleven gezonde manschappen was het, ook wegens de hevige wind en beperkte zichtbaarheid, niet mogelijk om naar de eindbestemming Antwerpen te varen. Ook het idee om het schip naar de Zeebrugge te slepen, ging niet door. Omdat er de komende dagen opnieuw zwaar weer verwacht wordt en de bemanning medische zorgen nodig heeft, adviseerde Saniport, de medische dienst voor de scheepvaart, om een bemanningswissel door te voeren.

Eén bemanningslid was in kritieke toestand en werd met een helikopter van boord gehaald

“Alles wordt nu in gereedheid gebracht om met een schip in de vooravond de acht zieken van boord te halen. In hun plaats komen anderen. Er gaat ook een arts mee om de resterende personen te testen”, zegt Wendy Lee.

Medische zorgen

Deze klus wordt geleid vanuit de meest nabij gelegen haven Oostende. Daar zijn ze het bovendien gewend van met bemanningen naar windparken te varen. Vanuit Terneuzen wordt één van de offshore bevoorradingsschepen uit de Multrasalvor-reeks opgetrommeld. “Dat zal vanavond de bemanningsleden in Oostende aan land brengen. Zij worden onmiddellijk overgebracht naar een plaats waar ze de nodige medische zorgen kunnen krijgen”, zegt communicatieverantwoordelijke van Haven Oostende Lara Braems.

Over de nationaliteit van de bemanningsleden zijn geen gegevens bekend, evenmin als over de lading van de 166 meter lange Caspian Harmony.