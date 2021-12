Coronacijfers AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout blijven verder zachtjes zakken; laatste vier dagen wel opnieuw vijf overlijdens

Het aantal coronapatiënten bij AZ Delta was deze middag gezakt tot 83. Daarvan ligt 29 procent wel op de dienst intensieve zorgen. Er vielen op vier dagen tijd ook vijf overlijdens te betreuren. Dat brengt het totaal in de vierde golf op 45, alle golven samen zijn er al 375 mensen aan covid overleden.

Maandag waren er nog 90 coronapatiënten, vrijdagmiddag was dat gedaald tot 83 verdeeld over de campussen Rumbeke 54 (-6), Menen 11 (-2) en Torhout 18 (+1). 24 mensen hebben intensieve zorgen nodig, dat is bijna een derde van het totaal.

Deze week waren ook 72 medewerkers van AZ Delta buiten strijd omdat ze zelf met corona besmet waren of ze in quarantaine moesten door een coronacontact.