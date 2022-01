Coronabarometer treedt in werking

De langverwachte coronabarometer treedt vandaag/vrijdag in werking. Dat gaat meteen gepaard met een aantal versoepelingen. Zo kunnen bowlinghallen, binnenspeeltuinen en casino’s de deuren weer openen.

De coronabarometer zag vorige week vrijdag het levenslicht, nadat eerdere pogingen om het instrument te lanceren mislukten. De barometer werkt met drie kleurcodes: geel, oranje en rood. Die zijn op hun beurt gekoppeld aan een set maatregelen.

Hospitalisaties

Het zijn vooral de hospitalisaties en de bezetting op de afdelingen intensieve zorg die de fase bepalen. Zo betekent code geel dat er minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag zijn en er minder dan 300 bedden bezet zijn op de IC-afdelingen, code rood houdt zeker 150 hospitalisaties en 500 IC-bedden in. Oranje zit daar ergens tussen.

Naast epidemiologische cijfers spelen echter nog andere factoren mee. De trend van de cijfers bijvoorbeeld, maar ook de motivatie bij de bevolking en andere mentale aspecten.

Code rood

Het is het Overlegcomité dat telkens beslist in welke fase we zitten, rekening houdend met al die aspecten. Ook op vlak van de maatregelen zelf houdt de politiek de touwtjes voor een stuk in handen.

Zo komt het dat de coronabarometer vandaag start in code rood, terwijl de bezetting op intensieve zorg nog onder de 500 zit.

Binnenactiviteiten

Dat betekent meteen dat een aantal binnenactiviteiten die tot nog toe verboden waren, de deuren weer kunnen openen. Het gaat onder meer om bowling-, snooker-, biljart- en dartszalen, pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken, subtropische zwembaden, casino’s en wedkantoren. Discotheken blijven wel dicht.

Daarnaast mogen evenementen met publiek, ook sportwedstrijden, mensen ontvangen afhankelijk van de capaciteit, bovenop het maximumaantal van 200 mensen voor kleinere locaties.

Horeca open tot middernacht

Grotere zalen mogen tot 70 procent van hun capaciteit vullen, als ze de luchtkwaliteit met ventilatie optimaal kunnen houden gaat het zelfs om 100 procent.

In de horeca blijven de huidige regels van kracht, maar cafés en restaurants mogen wel een uurtje langer open blijven, tot middernacht. De barometer legt het sluitingsuur tussen 23 uur en 1 uur, het Overlegcomité koos de middenweg.

Telewerk en winkelen

De barometer is in de eerste plaats ontworpen voor drie sectoren. Het gaat om de publieksevenementen, de vrijetijdsactiviteiten en de horeca, sectoren die al langer om meer voorspelbaarheid vragen.

Dat betekent echter niet dat het instrument in de toekomst niet uitgebreid kan worden naar andere sectoren. Bovenop de barometer besliste het Overlegcomité vorige week bijvoorbeeld ook om de regels rond telewerk en winkelen aan te houden.

Daarnaast is besloten om de geldigheid van het vaccinatiecertificaat voor volwassenen vanaf 1 maart te verbinden aan de boosterdosis, tenzij de basisvaccinatie minder dan vijf maanden geleden is. De coronapas blijft voorlopig van kracht.