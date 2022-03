Corona-update: Vaccinatiecentrum verhuist naar Stadhuis, besmettingscijfers dalen verder

Nu de vaccinatiecampagne op zijn einde loopt, sluit het vaccinatiecentrum in de Northlaan eind deze week de deur. Tot eind april wordt er wel nog verder gevaccineerd, telkens op zaterdag in de Conferentiezaal van het Stadhuis. Ook deze week dalen de besmettingscijfers opnieuw. In de Oostendse ziekenhuizen en scholen is de situatie onder controle, in enkele woonzorgcentra waren er beperkte uitbraken.

Vorige week werden in het vaccinatiecentrum aan de Northlaan 2.966 nieuwe prikken gezet, waarvan 832 bij kinderen tussen 5 en 11 jaar. Er werden ook zo’n 2.000 boostersprikken toegediend.

Nieuwe vaccinatielocatie in Stadhuis

De vaccinatiecampagne loopt stilaan op z’n einde: nu zaterdag 5 maart is de laatste dag dat het vaccinatiecentrum geopend is op de huidige site in de Northlaan (voormalige Media Markt).

Vanaf zaterdag 12 maart tot en met eind april zal er wel nog gevaccineerd worden in de Conferentiezaal van het Stadhuis. Er zullen elke zaterdag vaccinatiemomenten georganiseerd worden, dit telkens van 08.00 tot 16.30 uur. Mensen zullen het vaccinatiecentrum in het Stadhuis kunnen bereiken via ingang Amandine (aan de muurschildering van Arno).

Wie een afspraak wil maken voor vaccinatie, kan nog steeds terecht via vaccinatiecentrum@oostende.be of telefonisch op 0800 62 433. Dit gratis nummer blijft bereikbaar elke werkdag, maar enkel in de voormiddag, tussen 09.00 en 13.00 uur.

Besmettingen afgelopen week

De afgelopen week werden in Oostende 366 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is opnieuw een daling, met ongeveer 18,5% in vergelijking met vorige week. Relatief gaat het nu om 416 besmettingen per 100.000 inwoners (of 1 op 240).

Net als vorige week blijft het aandeel van de jongeren tussen 10 en 19 relatief laag in vergelijking met januari en februari. Zij zijn nu goed voor 11,4% van de positieve gevallen in Oostende. Een derde van de besmettingen (97) vonden plaats bij 65-plussers, ook die trend van vorige week zet zich verder.

Zorg en onderwijs

In het testcentrum in de Edith Cavellstraat werden 194 PCR-tests afgenomen. 113 daarvan (58,2%) waren positief, gelijkaardige cijfers als vorige week. In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 27 Oostendenaars een positieve test af.

In totaal verblijven nog 26 patiënten in de Oostendse ziekenhuizen, waarvan 4 intensieve zorgen nodig hebben. In de residentiële seniorenvoorzieningen, zoals woonzorgcentra en assistentiewoningen, zijn de cijfers opnieuw wat gestegen door enkele kleinere uitbraken. Er testten de afgelopen week 52 bewoners en 15 personeelsleden positief. In de Oostendse scholen bleef de situatie gelijk: 44 leerlingen en 14 leerkrachten bleken positief.