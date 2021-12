Corona noopt basisschool De Springplank in Tielt tot tijdelijke sluiting

De leerlingen van Basisschool De Springplank in Tielt zullen nog wat langer kerstvakantie hebben. Door een opstoot van coronagevallen bij leerlingen en personeel, besliste de directie immers om de school, deels preventief, te sluiten tot en met vrijdag 17 december. Door de ‘afkoelweek’ die eerder werd ingevoerd, betekent dat dus dat het semester er voor de leerlingen op zit.

“Sinds vrijdag hebben wij weet van een aantal personeelsleden die besmet zijn of die in quarantaine moeten”, schetst directeur Bjorn Moerman de situatie. “Bovendien moesten ook de kleuters na enkele besmettingen in quarantaine.” Maandag zaten dan ook al een paar klassen thuis door een gebrek aan personeel. Toch moest het ergste nog komen. “Maandag kwam er plots een waterval aan meldingen van besmettingen en quarantaines”, vertelt Moerman.

In samenspraak met het CLB besloot de school daarom om de school te sluiten. “Deels ook preventief. Twaalf mensen van ons team zitten immers besmet of in quarantaine thuis. Dat kan je niet opvangen. Het was dweilen met de kraan open”, aldus Moerman. “We zijn eigenlijk vrij lang gespaard gebleven van coronaproblemen, maar nu is de bubbel gebarsten. We gaan nu met het team bekijken hoe we de laatste dagen tot aan de kerstvakantie kunnen invullen. Online les is eventueel een optie, maar dat is allesbehalve evident om te organiseren”, besluit hij. (TM)