Corona in Oostende: voor het eerst sinds november stijgen de cijfers weer sterk

De vijfde coronagolf lijkt nu ook in Oostende begonnen. De besmettingscijfers zijn de afgelopen week flink gestegen, met meer dan 70 procent. De twintigers zijn goed voor een kwart van alle besmettingen.

De afgelopen week stegen de besmettingscijfers met 71,5 procent in Oostende. Er werden in de stad 338 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 471,8 besmettingen per 100.000 inwoners. Ongeveer 17 procent van de besmettingen vond plaats bij jongeren onder de 20, ongeveer 10 procent bij 65-plussers. Bijna een kwart van de positieve gevallen (77) vond plaats bij twintigers.

Ook het aantal afgenomen testen in het testcentrum in de Edith Cavellstraat stijgt opnieuw, net als de positiviteitsratio: 256 op 709 testen waren positief (36,1 procent). In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 24 Oostendenaars een positieve test af.

Woonzorgcentra, ziekenhuizen en scholen

In de residentiële seniorenvoorzieningen in Oostende, zoals woonzorgcentra en assistentiewoningen, testten de afgelopen weken geen bewoners positief. Wel raakten twee personeelsleden besmet.

De ziekenhuizen in Oostende tellen op dit moment in totaal 16 patiënten die opgenomen zijn met corona, waarvan 1 op intensieve zorgen. Bij die 16 zitten patiënten zijn ook 4 kinderen. Tijdens de kerstvakantie zijn er uiteraard geen besmettingen vastgesteld op school.

Boosterprik

Tussen kerst en nieuw werden 1.842 nieuwe prikken gezet. Ondertussen zijn ongeveer 38.500 inwoners van Oostende of Middelkerke al ingeënt met een boosterprik. In Oostende zelf kreeg intussen meer dan de helft van de inwoners die zich in 2021 lieten vaccineren, nu ook al een boosterprik. Dat is een goede zaak. Wetenschappelijk onderzoek in verschillende landen waar de omikronvariant al een tijdje dominant aanwezig is, toont namelijk aan dat zo’n boosterprik een duidelijk hogere bescherming biedt tegen ernstig ziek worden.

Het vaccinatiecentrum en de veiligheidscel van Stad Oostende willen vermijden dat er vaccins verloren gaan. Daarom wordt de oproep van de vorige weken opnieuw herhaald: wie nog niet ingepland staat voor een extra prik, kan onmiddellijk inschrijven op de QVAX-reservelijst. De kans is groot dat je dan eerstdaags gecontacteerd wordt om langs te komen voor een vaccin in het vaccinatiecentrum aan de Northlaan.