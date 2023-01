Conditie verbeteren met after work sporten in Deerlijk

Wil je na de drukke eindejaarsperiode werken aan je conditie, maar heb je geen zin om dit alleen te doen? Dan is het after work sporten iets voor jou. Het kan vanaf donderdag 12 januari in de Gaverhal.

After work sporten is een initiatief van de dienst vrije tijd. “We bieden een recreatief programma voor volwassenen aan. De deelnemers mogen elke week een andere sport verwachten. Een deskundige lesgever begeleidt de lessen. We sporten in een vriendschappelijke sfeer met aandacht voor amusement en teamspirit”, klinkt het.

After work sporten kan vanaf donderdag 12 januari van 17.30 uur tot 18.30 uur of van 20 tot 21 uur in de Gaverhal, Vercruysse de Solarstraat 30. De sessies vinden telkens plaats op donderdag op 19 en 26 januari, 2, 9 en 16 februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart, 20 en 27 april en 4 mei. De deelname in de kosten voor de 14 lessen, verzekering inbegrepen, bedraagt 45 euro.