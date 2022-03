CM Gezondheidsfonds met vernieuwd en ruimer aanbod activiteiten: “Gezondheid in eigen handen nemen”

“CM Gezondheidsfonds gelooft dat gezond zijn zo veel meer is dan niet ziek zijn”, klinkt het bij de educatieve medewerkers van CM. “CM wil coach en partner zijn in gezondheid, proactief en preventief werken.” Dat doet ze door informatie en ondersteuning te geven via infosessies, workshops en cursussen. Sinds dit jaar werken ze hun activiteiten niet langer regionaal uit, maar op West-Vlaams niveau.

De CM organiseert al jarenlang infosessies, workshops en cursussen rond diverse gezondheidsthema’s. Tot vorig jaar werkten de regionale ziekenfondsen (CM Brugge, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt en CM Zuid-West-Vlaanderen) zelf hun aanbod uit. Vanaf dit jaar worden de activiteiten niet meer regionaal aangepakt, maar op West-Vlaams niveau.

“We proberen in West-Vlaanderen volop de kaart te trekken van gezondheid en preventie”, aldus Lieve Coffyn, educatief medewerker bij CM. “Samen met onze nieuwe manier van werken, bieden we ook een vernieuwd en ruimer aanbod van activiteiten aan. Er bestaat onder andere een cursus mindfulness om je mentaal weerbaarder te maken, een workshop babymassage en een heleboel infosessies zoals ‘Start-to-sleep’, ‘Aanpak van moeilijke etertjes’ en ‘Vroegtijdige zorgplanning’. Ons aanbod is heel divers en voor een breed publiek.”

“Hoewel we voelen dat enorm veel mensen nood hebben aan begeleiding, ondersteuning en informatie, merken we dat velen nog niet op de hoogte zijn onze nieuwe aanpak”, zegt Lieve Coffyn. “Wij willen vooral dat mensen weten dat ze nog steeds en zelfs meer dan ooit voorheen bij CM terecht kunnen als ze vragen hebben over hun gezondheid.

“Bij onze gezondheidsconsulenten kan je terecht voor persoonlijk advies, we hebben groepsactiviteiten en via netwerkcoördinatoren bieden we zelfs ondersteuning op niveau van organisaties en buurten. Ons doel is de West-Vlamingen te laten nadenken over hun gezondheid en hen de handvaten geven om hun eigen gezondheid in handen te nemen.”

Consulenten

Aan de hand van infosessies, webinars, cursussen, workshops en andere type vormingen wil CM mensen vaardigheden aanleren rond de meest uiteenlopende gezondheids- en welzijnsonderwerpen. Hun aanbod staat trouwens open voor alle geïnteresseerden die meerderjarig zijn, dus ook niet-leden zijn welkom. Bovendien hebben ze niet alleen een activiteiten voor individuen, maar via www.gezondebuurt.be ook voor groepen en organisaties.

Het aanbod is opgedeeld in vijf hoofdthema’s. Een eerste thema gaat over ‘rechten en plichten’. Hier word je wegwijs gemaakt in de CM-dienstverlening. Je leert onder andere over de aspecten van de sociale zekerheid, de verplichte ziekteverzekering en welke rechten je als patiënt hebt. ‘Zorg’ vormt een tweede hoofdthema. Hier ligt de focus op personen met bepaalde ziektebeelden en mantelzorgers.

De vaardigheden om om te gaan met de eigen gezondheidssituatie of die van een andere persoon worden er versterkt. In ‘gezonde levensstijl’ wordt er aandacht besteed aan kennis, attitude en vaardigheden over voeding, slaap, beweging, mentale fitheid en de omgeving. Ouders of toekomstige ouders die hun opvoedingsvaardigheden willen versterken en hun kennis willen uitbreiden over een gezonde levensstijl bij kinderen, kunnen terecht bij ‘kinderen en opvoeding’.

Een vijfde en laatste hoofdthema is ‘feiten en fabels over gezondheid’. Hier brengt een expert je maatschappelijke gezondheidshypes en wetenschappelijke gezondheidsinformatie bij en leer je ook hoe je kritischer kan omgaan met gezondheidsinformatie.

(SM)