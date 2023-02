Cinzia wordt dit najaar nieuwe huisarts in Alveringem: “Ze is een aanwinst voor de praktijk en de regio”

Huisarts dokter Verrue krijgt er eind dit jaar een vaste collega bij. Cinzia Vandendriessche is afkomstig uit Langemark en woont momenteel in Beveren-aan-de-IJzer. Cinzia rondt momenteel haar stage af. “Tijdens mijn stage ben ik in Alveringem zeer goed ontvangen. Ik zie ernaaruit om ten dienste van mijn patiënten te kunnen staan.”

Bijna tien jaar geleden nam huisarts Christophe Verrue (37) de praktijk van Guido Debruyne in de Kaatsspelstraat over. Van oktober 2020 tot maart 2022 had hij een huisarts in opleiding aan z’n zijde: Cinzia Vandendriessche (26). Cinzia moest haar stageplek in Alveringem verlaten om op twee andere locaties – AZ Delta in Roeselare en huisarts dokter Sansen in Poperinge – haar opleiding verder te zetten en af te ronden. Daar is ze momenteel nog mee bezig.”

“Maar Cinzia was graag gezien in Alveringem. En dus kreeg ze naar eigen zeggen niet zelden de vraag of ze er zich na haar studies ook zou vestigen. Die knoop is nu doorgehakt. “Ik word eind dit jaar, ten laatste begin volgend jaar, inderdaad de collega van dokter Verrue”, vertelt Cinzia zelf.

Goede samenwerking

“Eind september studeer ik af en op 1 oktober verwacht ik mijn aangepast Riziv-nummer”, vult ze aan. Aansluitend neem ik nog even tijd voor mezelf, na wat toch wel een lange en zware studie is geweest. Waarom dokter Verrue? Tijdens mijn anderhalf jaar stage hebben wij zeer goed samengewerkt. Het klikt tussen ons. Alles is bespreekbaar, dat vind ik ook belangrijk. Dat ik mij hier vestig, is een logisch gevolg van het feit dat ik hier een goed gevoel heb opgedaan.”

“Met twee sta je sterker: je kan overleggen en ventileren wanneer dat nodig is”

“Gaandeweg is er zelfs een vriendschapsband ontstaan. De manier waarop Christophe en zijn vrouw mij hebben ontvangen, dat wens ik elke huisarts in opleiding toe. Ik heb mij ook snel aanvaard gevoeld door de patiënten en vind dat niet vanzelfsprekend. Patiënten kiezen voor dokter Verrue, maar niet per se voor zijn huisarts in opleiding. Ik ben daar zeer dankbaar voor!”

Ook dokter Verrue reageert opgetogen: “Cinzia heeft hier tijdens haar stage een zeer goed parcours afgelegd. Ze is een goede luisteraar, kon snel zelfstandig werken en genoot snel het vertrouwen van haar patiënten. Ik ben erg blij met haar beslissing. Ze is een aanwinst voor mijn praktijk en bij uitbreiding voor de regio.

Jonge generatie

Met twee sta je immers sterker dan alleen. Je kan overleggen en ventileren als dat nodig is. De continuïteit voor de patiënten verloopt ook beter. En als ik met vakantie of afwezig ben, hoef ik de collega’s van Alveringem of Lo niet meer te belasten. Op termijn plannen we zeker opnieuw een huisarts in opleiding aan te nemen. Dat is niet enkel om onszelf te ontlasten, maar vooral ook om de jonge generatie huisartsen te helpen opleiden en hen onze regio te leren kennen. Feit is bovendien dat ook wij van onze stagiairs kunnen leren. In Alveringem en Lo zijn er slechts vier praktijken. Er is dus zeker ruimte voor nieuwe collega’s.”

Kind & Gezin

Cinzia zegt dat ze een groot hart heeft voor kinderen en extra graag met hen samenwerkt. Nu reeds werkt ze een halve dag voor Kind & Gezin en dat wil ze na haar studies graag blijven doen. “Ik doe er de opvolging van pasgeborenen tot de kindjes 2,5 jaar zijn. Ik kijk ernaaruit om ook na mijn studies dat werk verder te zetten. Al zal ik uiteraard voor het overgrote deel in de praktijk in Alveringem aan de slag zijn. Maar eerst dus nog dat diploma halen!”

(Anne Bovyn)