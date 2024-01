Christelijke Mutualiteit snoeit in aantal kantoren: nog niet duidelijk hoeveel er verdwijnen in West-Vlaanderen

CM Gezondheidsfonds, de grootste mutualiteit van het land, snoeit in het aantal klantenkantoren in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd. Zo zouden er van de 210 kantoren nog 140 overblijven. Wel zou de dienstverlening uitbreiden met 40 gezondheidspunten op verschillende zorgadressen.

CM, dat 3,5 miljoen aangesloten leden in Vlaanderen telt, gaat nu zijn kantorennet de komende twee tot drie jaar hertekenen. Concreet zal het aantal eigen kantoren voor contacten met leden zakken van 210 naar 140.

Gezondheidspunten

Daarnaast komen er wel 40 CM-Gezondheidspunten, zoals de kantoren gaan heten, in bijvoorbeeld ziekenhuizen, OCMW’s, woonzorgcentra en vestigingen van Huis van het Kind, zodat er in totaal 180 punten zullen zijn. Tegelijk gaat de CM schuiven met de openingsuren. “We gaan op weekbasis van circa 5.000 naar 7.000 manuren in heel Vlaanderen”, zegt Van den Avijle.

Details over waar kantoren zullen verdwijnen of bijkomen geeft de CM liever niet, temeer omdat het plan nog wijzigingen kan ondergaan. Het ziekenfonds zegt dat het aantal werknemers voor klantencontacten, nu zo’n 1.000 omgerekend in voltijdsen, niet zal wijzigen. “Maar door de digitalisering komt wel ruimte vrij die we bijvoorbeeld kunnen inzetten voor kwetsbare groepen”, zegt Van den Avijle.