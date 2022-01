Chauffeur is slechte ventilatie op zijn bus meer dan beu: “We proppen kinderen samen terwijl we weten dat er problemen zijn”

Op tientallen bussen van De Lijn in de regio’s Diksmuide, Oostende en Brugge zijn er problemen met de ventilatie. Nu omikron wilder om zich heen begint te slaan én het drukke schoolvervoer na de kerstvakantie weer op gang komt, is voor één chauffeur de maat meer dan vol. “Ik zit machteloos achter het stuur van mijn bus, terwijl ik het heel graag correct zou doen. Voor mijn reizigers”, klinkt het. Vooruit is alvast van plan om bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD) te bevragen over het ventilatieprobleem.

“De luiken op het dak sluiten automatisch, van ventilatie of luchtcirculatie is eigenlijk geen sprake meer. Ik zit machteloos achter het stuur van mijn bus. En waar ik het aanklaag, ik vind geen gehoor.” Een buschauffeur uit de regio Westhoek-Oostende maakt zich zorgen over het gebrek aan ventilatiemaatregelen op zijn bussen. Nu de kerstvakantie achter de rug is en vele kinderen en jongeren weer samen het openbaar vervoer op moeten, wil hij niet langer zwijgen.

Dakluiken sluiten automatisch

“Het probleem stelt zich op de helft van de bussen uit de stelplaats Diksmuide, een groot deel van die uit Oostende en zeker alle gelede bussen (de lange accordeonbussen van De Lijn, red.) die worden ingeschakeld op de piekmomenten voor het schoolvervoer”, schetst de betrokken chauffeur die anoniem wil blijven. “Concreet gaat het om de types 46 en 47, de bussen waar ik zelf mee rijd.”

“Het probleem is dat er een automatische koppeling bestaat tussen het regelen van bijvoorbeeld ruitenwissers en verwarming en het sluiten van dakluiken. Als ik een tikje geef aan mijn ruitenwisser bij regenweer, sluit de luifel mee en gaat die volledig dicht. Op een tjokvolle bus kinderen en jongeren zorg je zo zelf voor een piek aan CO2. We proppen kinderen samen terwijl we weten dat er problemen van komen. We schuiven de verantwoordelijkheid zo nog maar eens door naar de reiziger.”

Minister zegt: “Probleem is opgelost”

In het licht van de omikrongolf en de forse stijging aan coronabesmettingen is een goede ventilatie, ook op de bus, uiteraard bijzonder belangrijk. Dat zei ook minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) begin december, toen er al vragen rezen over het softwareprobleem bij een reeks bussen van De Lijn.

“De heel oude bussen en de nieuwe bussen hebben manueel bedienbare klapvensters. Het is daar vooral zaak dat de reiziger die zelf niet begint te sluiten, want het is natuurlijk de bedoeling dat we verluchting hebben op onze bussen. Bij de bussen met een leeftijd van 6 to 10 jaar was de software initieel inderdaad van die aard dat er een automatische koppeling was. Maar die software is op al die bussen aangepast. De koppeling is er niet meer, dat is nu dus in orde”, klonk het op 9 december in de commissie Mobiliteit.

Ik zou het heel graag willen aanpakken op vlak van ventilatie, voor mijn reizigers. Maar ik sta machteloos – buschauffeur De Lijn regio Westhoek-Oostende

Alleen blijkt die bewering dus allerminst te kloppen. “Het probleem is er wél nog, het is niét opgelost”, zucht de chauffeur. “Ik heb de voorbije weken en maanden tientallen meldingen gemaakt bij mijn teamcoaches en de vakbonden… Overal en naar iedereen heb ik gemaild en gebeld, maar ik krijg geen gehoor. Op gigantisch veel bussen in de regio blijft het spelen. Ik zou het heel graag correct willen aanpakken op vlak van ventilatie. Voor mijn reizigers. Maar ik sta machteloos. Het is een systeemfout die blijft aanslepen. En vooral dat is enorm frustrerend. De overheid is streng voor iedereen, ook op vlak van ventilatie, maar als ze het zelf moeten doen, lukt het niet.”

Ook in Brugge

Verdere navraag van Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) leert dat het probleem rond de automatisch sluiting van de dakluifels zich ook op bussen in en rond Brugge voordoet. “Ook daar rijden bussen van het type 46 en 47 en ook daar is die koppeling er nog altijd”, zegt ze. “De luchtkwaliteit op bussen en trams van De Lijn is niet goed, dat bleek recent nog uit een steekproef van VRT NWS. De toegelaten CO2-concentratie van 900 deeltjes per miljoen wordt er geregeld overschreden. Als er één besmette passagier op zo’n bus zit, is de kans op verdere verspreiding van het virus veel groter. Al helemaal met de omikronvariant.”

“Vandaag is het dus des te belangrijker om te zorgen voor een continue, goede ventilatie”, aldus Annick Lambrecht nog. “Het is onbegrijpelijk dat dit probleem nog altijd niet overal is opgelost, ondanks de belofte van de minister. We staan aan de start van de vijfde golf, het aantal nieuwe besmettingen explodeert maar vanaf vandaag moeten er opnieuw massaal leerlingen zich op niet- of slecht geventileerde bussen naar school begeven. Dat kunnen en mogen we niet aanvaarden.”

Vooruit is dan ook van plan om minister Lydia Peeters, bevoegd voor De Lijn, opnieuw te vragen het probleem op de bussen in de regio Westhoek-Oostende en Brugge onmiddellijk op te lossen.