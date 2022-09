CGSO viert vijftig jaar met nieuwe vormingstas en activiteiten: Strijd voor gezond en veilig genot

“Het CGSO levert al vijftig jaar strijd om mensen op een gezonde en veilige manier te laten genieten van zichzelf en van elkaar. Bij de oprichting, in 1972, was het geven van informatie over voorbehoedsmiddelen nog verboden”, zei voorzitter Chris Mestdagh bij de aftrap van ‘Vijftig jaar CGSO – van poepvalies tot vormingskoffer’.

De focus van het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding lag vele jaren op veilig vrijen en abortus (of het vermijden ervan). Het geven van interactieve workshops in scholen, voorzieningen en opvangcentra is de eerste doelstelling. “We bereiken jaarlijks een honderdtal scholen, over alle netten heen, in heel Vlaanderen. Het gaat vooral om het secundair onderwijs, maar ook lagere en hogescholen. Het CGSO heeft een zestal vrijwilligers en we kunnen er zeker nog een paar gebruiken. Kandidaten moeten zelfzeker zijn en zich goed in hun vel voelen. Na een intakegesprek gaan we in duo de klas in”, zei Mestdagh.

Nieuwe accenten

Het vijftigjarig bestaan werd aangegrepen om nieuwe accenten te leggen. De focus ligt nu op een positieve beleving van seks en relaties. Het CGSO wil ervoor zorgen dat mensen kunnen leren en groeien om te zijn en te worden wie ze zijn.

Er is geen structurele financiering voor seksuele en relationele vorming

“Op vandaag is er vanuit de overheid nauwelijks aandacht voor relationele en seksuele vorming, en is er geen structurele financiering meer. Het CGSO kan enkele projecten uitvoeren dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen en het Brugse stadsbestuur. Het CGSO is lid van DeMens. nu, partner van Sensoa, een van de initiatiefnemers van het Brugs Regenbooghuis, en werkt samen met heel wat partners om zijn missie te kunnen realiseren.”

Viagra en standjes

De update van de missie vertaalt zich in een nieuwe vormingstas. Vijftig jaar geleden was les over seks in scholen een biologisch verhaal over voortplanting, niet over plezier hebben of leren spreken over wat je leuk vindt en wat niet. Dat is ondertussen wel even anders. In de nieuwe tas zit materiaal om een ongewenste zwangerschap te vermijden en soa’s te voorkomen. Daarnaast ook hulpmiddelen die helpen bij de seksuele beleving, waarbij er ook aandacht is voor maatschappelijke tendensen, zoals viagra, anale douche, seksstandjes, enzovoort. De vormingstas bevat ook methodieken en lesmaterialen om op een laagdrempelige manier met dit materiaal aan de slag te gaan. Al die methodieken zijn online te raadplegen en af te drukken.

Het CGSO organiseert voortaan ook activiteiten gericht naar een groter publiek.

Zo is er op zondag 9 oktober om 11 uur in De Brug, Centrum voor het Vrije denken, in de Hauwerstraat 3a in Brugge, een lezing rond ‘Abortus, (g)een basisrecht voor iedereen?!’ Op vrijdag 18 november is er in het stadhuis vanaf 18.30 uur een feestelijke viering van vijftig jaar CGSO, met onder meer een lezing van seksuoloog Wim Slabbinck. En op donderdag 1 december is er in De Brug om 19.30 uur een inspiratiesessie en netwerkmoment voor leerkrachten, studenten en begeleiders. Spreker is Chloe De Bie, seksuoloog en relatietherapeut. (CGRA)