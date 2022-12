CEO Plopsa over rookverbod: “Goed initiatief, maar moeilijk afdwingbaar”

Plopsa Group vindt het rookverbod dat de federale regering wil invoeren moeilijk afdwingbaar. Dat zegt de CEO van Plopsa Steve Van den Kerkhof vrijdag in een reactie aan Belga. In het kader van het antitabaksplan wil de regering roken in attractieparken, dierentuinen, kinderboerderijen en speeltuinen vanaf 2025 verbieden.

In het kader van gezondheid vindt Plopsa het rookverbod een goed initiatief. Wel stelt de CEO zich vragen bij de handhaving van de nieuwe regel. “Ik ben tegen roken en ik ben ook blij met de initiatieven, maar we moeten goed bekijken hoe we die afdwingbaarheid moeten uitwerken”, zegt Van den Kerkhof. “Het ligt voor ons zeer moeilijk om in het park rond te lopen en mensen op de vingers te tikken.”

Plopsa vindt het ook jammer dat er geen algemene Europese regel komt. “Wij hebben veel Franse en andere buitenlandse bezoekers. Zij kennen die regel niet en dan is het nog moeilijker om de maatregel af te dwingen.” Een oplossing zou volgens Van den Kerkhof kunnen liggen in het toelaten van rokerszones. “Ik hoop dat we afgebakende zones mogen voorzien waar mensen kunnen roken. Zo bied je de mensen toch een alternatief aan.”

Verder stelt Van den Kerkhof zich ook vragen bij de definitie. “Het moet gaan over plaatsen waar veel kinderen aanwezig zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het strand waar bij mooi weer ook heel wat kinderen spelen. Zal dat ook onder het verbod vallen? En hoe zal dat worden gehandhaafd?”