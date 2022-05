CD&V wil duidelijke communicatie rond PFAS-verontreiniging

Een aantal locaties in Heuvelland werden door de Vlaamse regering in kaart gebracht als ‘verhoogd risico op PFAS-verontreiniging’. Ondertussen zijn voor twee van de drie brandweersites metingen gebeurd. CD&V Heuvelland fronst de wenkbrauwen bij de handelswijze van de burgemeester.

De mogelijks kankerverwekkende PFAS-stoffen werden vroeger gebruikt in het blusschuim van de brandweer.

“Daarom is er bij de brandweerkazernes in Westouter, Kemmel en Nieuwkerke een verhoogd risico op verontreiniging. Ook Clarebout Potatoes is een van de risicozones door de zware brand uit het verleden”, weet raadslid Nathan Duhayon.

“In afwachting van verdere onderzoeken wordt nu gevraagd aan de omwonenden om geen grondwater te drinken, het gebruik van groeten en fruit uit eigen tuin te beperken, niet aan -12-jarigen te geven en ook de eieren van de eigen kippen niet te gebruiken. Daarnaast mogen kinderen niet spelen op onverharde terreinen van de afgebakende zones en moeten de verharde zones wekelijks afgespoeld worden met water.”

Historisch

PFAS zijn stoffen die niet onmiddellijk schadelijk zijn, maar zich na inname lange tijd in het lichaam opstapelen. Burgemeester Wieland De Meyer spreekt voor Heuvelland over een historische verontreiniging.

“Sinds 2002 wordt het gebruik van het aangehaalde blusschuim al beperkt en sinds 2011 totaal verboden. Spreken we over een verontreiniging, dan moeten we nog verder terug in de tijd gaan.”

Momenteel is het nog onduidelijk wat precies verwacht wordt van de buurtbewoners. “We kregen daar vragen over. Die vragen stelden we ook in de gemeenteraad. Om de gezondheid van de bewoners te garanderen, vragen we van het gemeentebestuur duidelijke informatie en goede communicatie voor de mensen die dichtbij de zones wonen”, vindt Nathan Duhayon (CD&V).

Gemeentebestuur zal nog niet communiceren

“Bovendien liggen onder meer het Eksternest, de Bosgeus en een deel van de lagere school in Nieuwkerke in de afgebakende zone. Aangezien daar veel kinderen en jongeren over de vloer komen, verwachten we daar zeker bijkomende inspanning om de maatregelen goed te communiceren, bijvoorbeeld rond het spelen op onverhard terrein.”

Dat het gemeentebestuur van Heuvelland nu nog niet zal communiceren, zint CD&V Heuvelland niet. “Het is frappant om te horen dat het gemeentebestuur er bewust voor kiest om, tegen het advies van de Vlaamse Regering in, voorlopig de inwoners niet in te lichten via een brief of infomoment. Gezondheid zou voor alles moeten gaan. Buurgemeentes zoals Poperinge beseffen dat en sturen alle betrokken inwoners wel een brief met de info over de maatregelen.”

(MDN)