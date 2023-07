Caroline wil met hulpbehoevende ouders op vakantie naar de kust, maar vindt geen thuisverpleging: “Al weken zijn we aan het zoeken”

Het zal je maar overkomen: je trekt naar de Belgische kust met je hulpbehoevende moeder, maar verpleging vinden lukt helemaal niet. Het overkomt momenteel Caroline Steessens (41) uit Temse en haar ouders. “We komen binnenkort naar Oostende, maar zoeken al weken naar thuisverpleging”, zegt de vrouw.

De papa en mama van Caroline zijn respectievelijk 80 en 77 jaar oud. Haar mama woont sinds drie jaar in een woonzorgcentrum in Temse, terwijl haar papa nog steeds thuis woont. “Mijn papa is eigenlijk best wel nog goed, maar mijn mama is hulpbehoevend”, vertelt Caroline. “Het was het idee van mijn papa om eens met mama naar de zee te gaan voor haar verjaardag. Alleen komt daar wel wat meer bij kijken dan pakken en wegwezen. Aangezien mama hulpbehoevend is, moet er al eens wat meer geregeld worden. Thuisverpleging bijvoorbeeld. Daarom besloot ik op tijd met mijn zoektocht te starten.”

Moeilijke zoektocht

Die zoektocht bleek echter niet zo evident als Caroline had verwacht. “Ik ben al weken bezig”, zegt ze. “Niemand kan ons helpen. Er zijn wel bepaalde thuisverplegers die kunnen hoor, maar dan past dat niet in het schema. Om mama uit bed te halen zou dat pas om 10 uur kunnen, maar dan is het ontbijtmoment al voorbij. We willen mama vooral een leuke vakantie bezorgen, maar dat zit er precies niet in.”

Tillift

Caroline zou het zelf kunnen doen, maar ook dat is niet evident. “Mama kan niet meer stappen en haar uit bed tillen moet door professionelen gebeuren”, vervolgt de vrouw uit Temse. “Ik kan dat gewoon niet. We hebben ondertussen wel al voor een tillift gezorgd, maar iemand met kennis van zaken moet die kunnen bedienen. Het is te gevaarlijk: wat als wij iets verkeerd doen en ze valt? Ik zou het mezelf nooit vergeven. Mensen die daar dagdagelijks mee bezig zijn, weten hoe ze zoiets moeten aanpakken.”

Oproep

De vrouw lanceerde nu een oproep op sociale media en die werd al heel veel gedeeld. “Ik hoop op die manier iemand te vinden en er werd al hulp aangeboden, maar ik ben uiteraard op zoek naar een officiele thuisverpleger of instantie. Ik ben eigenlijk een beetje ten einde raad, want we willen mama een vakantie bezorgen die ze verdient. Ook zij heeft daar recht op, ondanks het feit dat ze hulpbehoevend is. En begrijp me niet verkeerd: ik begrijp best dat die mensen hun vaste patiënten hebben. Maar er moet toch iemand zijn die ons kan helpen?”

Verpleegposten

Bij het Wit-Gele Kruis wordt het zonder zorgen op vakantie gaan in Limburg, maar ook aan de kust gepromoot. Alleen zit daar een addertje onder het gras. Zo kan je aan de kust enkel terecht in verpleegposten. Voor hygiënische zorg komt er in Limburg wel iemand langs, aan de kust kan dat niet. “Wegens de grote drukte aan de kust”, zegt Sofie Vanneste, woordvoerder bij het Wit-Gele Kruis. “Het is aan de kust niet evident om toeristen te verzorgen, maar we hebben er wel verpleegposten.”

Daar schieten Caroline en haar ouders echter weinig mee op. “Op bepaalde plaatsen aan de kust is het eventueel wel mogelijk, maar in Oostende zit de planning bijvoorbeeld propvol”, vervolgt Vanneste. “We hebben dan wel onze vaste verpleeg- en zorgkundigen, maar die hebben hun vast schema. We proberen echter wel altijd naar een oplossing te zoeken, samen met de patiënt, maar dat is niet altijd evident.”

Openstaande vacatures

Is er dan een groot tekort aan verpleegkundigen aan de kust? “We hebben inderdaad toch wel wat openstaande vacatures momenteel. We kunnen natuurlijk maar aanbieden wat we voor handen hebben en daar wringt het schoentje. Meer personeel zorgt voor meer mogelijkheden. Het gebeurt dikwijls dat we moeten doorverwijzen naar de collega’s. Maar ook zij zitten meestal met vaste schema’s. Mensen die interesse hebben mogen altijd contact opnemen. We zoeken ook nog steeds naar jobstudenten voor een job in de zorg”, besluit Sofie.