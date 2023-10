Caroline (60) is menopauzeconsulente: “We willen het taboe doorbreken”

Woensdag 18 oktober is de Internationale Dag van de Menopauze. De bedoeling is het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Nog te weinig vrouwen weten dat ze met hun klachten bij een menopauzeconsulente terecht kunnen. Eén van hen is Caroline Oosthuyse uit Roeselare.

Caroline (60) woont samen met haar echtgenoot Danny Engels in de Juf. Lamotestraat. Ze heeft twee kinderen Sara en Simon en twee kleinkinderen Jade (7) en Lore (5 maanden). Beroepshalve geeft ze les aan zorgkundigen in spe (i-mens) en is ze in het bezit van een postgraduaat menopauzeconsulent.

“Heel veel vrouwen weten niet van het bestaan van een menopauzeconsulent af of hebben nog wat drempelvrees”, start Caroline haar verhaal. “Het is dan ook nog een vrij nieuw beroep in Vlaanderen. Vives in Kortrijk was de eerste en enige school in Vlaanderen waar men zo’n opleiding kon volgen.”

Klachten

“De menopauze brengt bij veel vrouwen behoorlijk wat klachten en gezondheidsrisico’s met zich mee. De meest voorkomende zijn opvliegers, vaginale droogte, nachtelijk zweten, vermoeidheid, concentratieverlies en gewrichtsklachten. Ik zeg altijd dat de menopauze de ‘puberteit in achteruit’ is (hoofdpijn, onregelmatige cyclus, stemmingswisselingen,…). Oestrogenen zijn van het fenotype en zorgen ervoor dat vrouwen tien zaken kunnen combineren. Als die dalen, ervaren vrouwen vaak dat het hen allemaal niet meer lukt. Vrouwen hebben ook de gewoonte om zichzelf weg te cijferen, terwijl het in die fase van hun leven belangrijk is om eerst voor zichzelf te zorgen.”

Weinig begrip

“Helaas rust er nog altijd een taboe op dit onderwerp en kunnen veel vrouwen maar op weinig begrip rekenen. Daarom vind ik dat er meer vorming op de werkvloer zou moeten gegeven worden. Nu is het ook zo dat de klachten meestal apart behandeld worden, terwijl men de menopauze beter als één diagnose kan stellen en aanpakken. Doordat onze job nog relatief onbekend is, worden vrouwen door de huisarts, gynaecoloog of arbeidsgeneesheer ook nog te weinig doorgestuurd naar een menopauzeconsulent”, gaat Caroline verder.

“Er zou veel meer vorming op de werkvloer moeten gegeven worden”

“Tot op heden kon ik de dames in maximum drie consulten helpen. Ons doel is informeren, adviseren, klachten aanpakken, het traject empoweren dat ze bewandelen, en preventief werken om latere gezondheidsrisico’s ten gevolge van de menopauze te voorkomen. Aan de hand van een uitgebreide anamnese stellen we een persoonlijk en individueel behandelingsplan op. Vaak steken ook niet verwerkte problemen uit het verleden heel heftig de kop op. Daarom moeten we ook goed kunnen luisteren, de situaties durven benoemen en dan mee op zoek gaan naar de beste oplossing.”

Zorg en onderwijs

Caroline begeleidt vrouwen op een uiterst professionele manier. “Naast vrouwen tussen de 45 en 65 jaar, krijg ik ook soms vrouwen, jonger dan 40, de premature menopauze klant, over de vloer. Opvallend: de grootste groep van de vrouwen die een beroep doet op een consulente, werkt(e) in de zorg of het onderwijs.”

Naast individuele consultaties kunnen verenigingen ook een beroep doen op Caroline voor een voordracht. Haar consulten vinden plaats in de Atlashuisartsenpraktijk Roeselare en in het Huisartsenhuis in Lauwe. Voor de leden Solidaris West-Vlaanderen komt ze langs in de kantoren.

Een afspraak maken kan via menopauzecaroline@gmail.com of 0474 560 190. Consulent in je buurt: menofocus.be