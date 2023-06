Campagne ‘Stop the drop’ moet urineverlies bij vrouwen uit taboesfeer halen

Om het probleem van urineverlies bij vrouwen uit de taboesfeer te halen, patiënten beter te informeren over de mogelijke oplossingen en hen aan te zetten sneller hun probleem te bespreken met de huisarts of uroloog lanceert het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen in Brugge de bewustmakingscampagne ‘Stop the drop’.

Incontinentie is een veel voorkomend probleem bij vrouwen (en mannen) van alle leeftijden. Toch blijven heel wat vrouwen er jarenlang mee rondlopen. “Onwetendheid blijkt een van de grootste redenen waarom patiënten zolang wachten om hun incontinentieprobleem te bespreken met hun arts. Meer en correcte informatie is daarom essentieel om mensen te overtuigen er meer en sneller over te praten”, zegt dr. Pieter D’hulst.

“Mensen schamen zich over hun urineverlies. Hierdoor gaan ze op den duur hun sociale activiteiten beperken en komen ze in een sociaal isolement terecht. Ook de financiële gevolgen zijn niet te onderschatten, want incontinentiemateriaal kost veel geld. Incontinentie is dus een probleem dat de levenskwaliteit ernstig bedreigt. Wat velen echter niet weten, is dat er in de meeste gevallen een eenvoudige oplossing bestaat”, vult dr. Jo Ampe aan.

Een wereld van verschil

De Brugse Ria Verplancke, ervaringsdeskundige, is het daar volmondig mee eens. “Ik durfde niet meer met de kleinkinderen spelen. Eigenlijk ben ik 30 jaar te laat geïnformeerd. Na de ingreep heb ik geen druppel meer verloren en kan ik weer aan alles meedoen. Het was een kleine ingreep, maar voor mij betekende het een wereld van verschil. Ik kan het iedereen aanraden!” (CGRA)

Info:www.stopthedrop.be