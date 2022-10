Campagne ‘Bijzonder Zonder’ brengt positieve boodschap

Vier jongeren op de vijf hebben nog nooit cannabis gebruikt. In de nieuwe campagne ‘Bijzonder Zonder’ zetten we Oostendse jongeren in de kijker die hun kicks uit een bijzondere hobby halen en daar geen drugs voor nodig hebben.

Cannabis blijft nog steeds één van de meest gebruikte illegale drugs en is bovendien steeds meer zichtbaar. Dit leidt tot een normalisering: veel jongeren overschatten het cannabisgebruik bij leeftijdsgenoten. De campagne ‘Bijzonder Zonder’ tracht dit beeld bij te stellen. ‘ Bijzonder Zonder’ is een concept van VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Schepen Maxim Donck geeft wat duiding: “Met de campagne wil Stad Oostende zich richten tot jongeren tussen 15 en 17 jaar, in de eerste plaats naar jongeren die geen cannabis gebruiken. Er wordt immers vertrokken vanuit een positieve insteek: veel jongeren voelen zich goed in hun vel en iedereen heeft talenten en vaardigheden. Jongeren halen hun kicks uit een bijzondere hobby en hebben daar geen drugs voor nodig. In cijfers: vier op de vijf jongeren gebruiken nooit cannabis. Die positieve boodschap wil de campagne uitdragen.”

Oostendse jongeren geven campagne gezicht

Op sociale media zetten we Oostendse jongeren in de kijker. Jorre surft op wereldniveau, Camille speelt gitaar en Sohrab en zijn broer Rostam zijn kampioenen kickboksen. Op sociale media zullen de drie jongeren op een kleurrijke manier getuigen hoe ze hun kicks uit een maffe hobby halen zonder naar cannabis te moeten grijpen voor een kick. Midden oktober start de campagne op sociale media.

Camille (15) wilde graag een gezicht zijn van de campagne, want ze is trots op haar talent: gitaar spelen. “Dat doe ik al zeven jaar. Alles vind ik mooi aan een gitaar, zowel de klank als de vorm van het instrument.” Geen drugs voor Camille, alleen muziek brengt haar in hogere sferen. “Vooral punkrock is mijn ding. Of het Motown-geluid als het wat zachter mag.” En als ze even mag dromen? “Dan maak ik van muziek mijn job!” klinkt het nog vastberaden.

Ook Jorre (14) heeft geen drugs nodig om zich goed te voelen. Hij was amper een kleuter toen hij de surfmicrobe van zijn vader kreeg. Eerst oefende Jorre op kleinere golven in Oostende, daarna begon het echte werk. Als Belgisch kampioen golfsurfen reist hij nu de hele wereld rond. El Salvador, de Canarische Eilanden … geen enkele golf is nog veilig! Jorre merkt dat er meer cannabis gebruikt wordt in zijn leeftijdscategorie. “Zelf ben ik er nog niet mee in contact gekomen maar vrienden van mij wel. Drugs verpest veel en heeft een enorm slechte invloed op je mentale gezondheid.” Drugs en topsport gaan volgens Jorre sowieso niet samen. “In mijn surfclub ken ik gelukkig niemand die drugs gebruikt, iedereen kickt op de golven: je voelt je vrij en je bent verbonden met de zee, de wind en de golven.”

Sohrab en Rostam doen kickboks. We hoeven niet te vertellen waar zij hun kicks dus halen. Sohrab (17) is resoluut: “Drugs zeggen mij absoluut niets. Helaas zie ik vrienden soms grijpen naar een sigaret, alcohol of andere zaken, maar daar doe ik niet aan mee.” Zijn jongere broer Rostam (13) is al even behendig in de boksringen en schopte het zelfs – en dat mag je bij kickboksen letterlijk nemen – tot Belgisch kampioen. Al werd hij er zelf nog niet mee geconfronteerd, weet Rostam het nu al: “Tegen drugs zeg ik zeker nee!”.

Educatieve methodieken

De campagne wordt ook aangeboden aan de sectoren onderwijs, jeugdwerk, sport en jeugdhulp. Schepen Bart Plasschaert: “Het tweede luik bestaat uit educatieve methodieken die leerkrachten en intermediairs kunnen gebruiken om rond cannabis te werken in scholen, jeugdwerk en sportclubs. Het gebruik van deze methodieken laat toe om in de diepte te werken met de jongeren. Ook hier wordt de boodschap meegegeven dat vier op de vijf jongeren nooit cannabis gebruiken.”