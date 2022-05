Bushokje is blikvanger in de vernieuwde tuin van Sint-Medard

In het woonzorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate gebeuren momenteel werken om de tuin te vernieuwen. Aansluitend aan de afdeling waar mensen met dementie verblijven wordt nu werk gemaakt van een belevingstuin. Op deze manier kan ook deze doelgroep op een veilige manier genieten van de gezonde buitenlucht.

Blikvanger in de tuin is het bushokje dat vroeger in de straat stond. “Mensen hebben vaak nog herinneringen aan het openbaar vervoer van vroeger,” aldus burgemeester Wieland De Meyer. “We zullen dit hokje dan ook verder inkleden zoals vroeger. Het dient ook als beschutte zitplaats voor de bewoners. Verder zorgen ook de kruidentuin, voldoende schaduwbomen en zitplaatsen voor een aangename wandelomgeving. Er werden nieuwe paadjes aangelegd in beton. Op die manier kunnen mensen met een rollator of mensen in een rolstoel samen met hun bezoeker comfortabel wandelen en rondrijden in de tuin. Doordat de paadjes met elkaar verbonden zijn in 1 circuit kunnen mensen met dementie er zonder problemen wandelen.”

In het WZC wordt al een tijdje ingezet op een actieve werking voor mensen met dementie. “Dit wordt ook naar de toekomst toe zeker een belangrijke groep bewoners van het WZC. Ook in de werking zorgen we dat personeel voldoende opleiding krijgt om hiermee goed om te gaan. In de keuken zoeken we steeds naar passende maaltijden en de animatie wordt nog verder dementievriendelijk gemaakt,” zegt directeur Sigurd Verstraete. “Ons WZC Sint-Medard is dus zeker ook gewapend om in de toekomst tegemoet te komen aan alle bijzondere noden voor mensen met dementie.”