Burgerplatforms blijven druk zetten tegen Ventilus

Het is even windstil geweest in het dossier over Ventilus – de nieuwe hoogspanningslijn die onze provincie zou doorkruisen – maar de vele burgerplatforms blijven druk op de ketel zetten. Met nieuwe borden en spandoeken wijzen ze op de vele gezondheidsrisico’s die volgens hen verbonden zijn aan het project.

Zoals bekend verzetten de burgerplatforms zich tegen de inplanting van het Ventilusproject door middel van nieuwe hoogspanningslijnen op wisselstroom. Die nieuwe masten – voornamelijk langs de E403 – zouden de hernieuwbare energie die opgewerkt wordt op de Noordzee doorheen onze provincie moeten leiden tot in Avelgem. De burgerplatforms vrezen echter dat bovengrondse wisselstroom onder andere voor te hoge elektromagnetische straling zal zorgen. Die straling is nefast voor de gezondheid van omwonenden, klinkt het.

Met nieuwe borden en spandoeken waarop de te verwachten waarden aangeduid staan, willen ze hun boodschap kracht geven. “Volgens het Departement Omgeving mogen we 12 microTesla straling per jaar verwachten. Dat is maar liefst dertig keer zoveel als de richtwaarde van 0,4 microTesla. Volgens wetenschappelijk onderzoek is er een statistisch verband tussen kinderleukemie en elektromagnetische straling”, zeggen ze. De burgerplatforms blijven pleiten voor een ondergrondse lijn op gelijkstroom.

Dat de burgerplatforms net nu uitpakken met nieuwe borden en spandoeken is niet toevallig. Ventilus-intendant Guy Vloebergh, die van Vlaams minister Demir (N-VA) de opdracht kreeg om een draagvlak voor het project te creëren, moet eind deze maand zijn huiswerk af hebben. Vloebergh kreeg in november drie maanden uitstel nadat de federale regering extra windmolencapaciteit op de Noordzee aankondigde.

Daardoor ontstond tumult bij de burgerplatforms, die argumenteerden dat alle berekeningen opnieuw moesten gedaan worden nu bleek dat er nog meer energie door de leidingen zou vervoerd moeten worden. Het verslag van Guy Vloebergh moet op maandag 28 februari klaar zijn. Op basis van dat verslag is het dan aan minister Demir om de knoop door te hakken.