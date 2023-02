Burgemeester Youro Casier drinkt al ruim vijf jaar geen alcohol: “Ik zie er geen probleem in om het voor altijd vol te houden”

Heel veel mensen nemen deel aan Tournée Minerale. Een maand zonder alcohol is een peulschil voor burgemeester Youro Casier (Vooruit) uit Wervik. “Op vrijdagavond 8 september 2017 ben ik gestopt met alcohol drinken”, herinnert de burgemeester het zich nog maar al te goed. “Neen, helemaal niet omdat ik een alcoholprobleem had maar als publieke figuur heb ik een voorbeeldfunctie en dat is de belangrijkste reden waarom ik stopte met alcohol.”

Youro Casier (54) speelde jarenlang volleybal. Eerst bij KASC Menen en later bij Virovios Wervik. “Na de wedstrijd dronk ik met de vrienden bier en stond ik zoals iedereen wel eens met een kater op”, blikt hij terug. “Toen ik vijf jaar geleden stopte met alcohol, deed ik al lang mee aan Tournée Minerale of deed ik een ‘noveen’ voor een aantal weken en zelfs maanden. Zeg maar een ‘zuivering’ van mijn lichaam. In 2015 kreeg ik darmproblemen en zijn die overgevoeliger als er wat alcohol wordt verbruikt.”

“September 2017 was toen bovendien een jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ik was bezig aan mijn eerste mandaat als burgemeester en was het de vraag hoe de kiezer me zou beoordelen. In het jaar voor de verkiezingen was het ook aangewezen als burgemeester geen domme dingen te doen of te zeggen.”

Steeds een Bob

“Mijn echtgenote Pascale was zeer blij toen ik haar vertelde dat ik stopte met alcohol. Ze moet zich dus geen zorgen maken als ik weg ben met de auto. Die bezorgdheid viel dus weg. En als we samen weggaan, heeft mijn echtgenote altijd een Bob mee.” (lacht)

De nieuwjaarsrecepties waren een gevaarlijke periode voor alcohol in het verkeer. “Ik was dit jaar aanwezig op een tiental nieuwjaarsrecepties en dat zijn er minder dan in het verleden”, zegt Youro. “Dat was voor een deel het gevolg van corona. Sommige verenigingen organiseerden geen nieuwjaarsreceptie meer of kenden door corona een moeilijke doorstart.”

Mijn vader zaliger was een zeer brave man maar als hij gedronken had, werd hij zeer agressief

Youro Casier zit vaak in vergadering met collega-burgemeesters. Zoals op het politiecollege of Westhoekoverleg. “Iedereen weet daar al dat ik geen alcohol drink”, klinkt het. “Er waren er die ludiek reageerden. Zoals: ‘ben je zo’n drogen’. Anderen vinden het sterk dat ik het blijf volhouden. Er waren ook reacties in die zin van ‘het gaat lang duren’ of ‘hij wil eens interessant doen’. Toegegeven, die eerste maanden waren het moeilijkst. De laatste maanden van het jaar zijn traditioneel een periode van allerlei kampioenhuldes en overal waar ik in 2017 kwam, presenteerden ze iets met alcohol.”

Alcoholvrij bier

Op valentijn ging Youro Casier uit eten. “Ik hield het bij een alcoholvrije aperitief, witte en rode wijn”, zegt hij. “Mijn echtgenote deed hetzelfde, maar dan met alcohol. Als aperitief kies ik vaak voor een zoete mocktail, bijvoorbeeld op basis van kersen. Thuis drink ik een alcoholvrije Martini, aangelengd met tonic. Op café kies ik voor een alcoholvrij biertje. Vroeger was er bijvoorbeeld Tourtel maar dat smaakte niet echt. Nu hebben alle traditionele bieren een alcoholvrije variant. Zelfs de zwaardere bieren zoals Leffe, La Chouffe of Affligem deden een inspanning. Er zijn veel meer mogelijkheden dan vroeger en die alcoholvrije bieren hebben het uitzicht van bier én ze zijn nog lekker ook.”

Al jarenlang is het opletten voor alcoholcontroles. Tegenwoordig niet alleen in het weekend maar ook tijdens de week. “Ik moest recent drie keer stoppen voor een alcoholcontrole: in Sint-Niklaas, in de Wervikstraat in Geluwe en enkele weken geleden toen ik mijn zoon ophaalde na een fuif van de KLJ in Beselare”, vertelt Youro.

Met dit interview heeft de burgemeester ook een duidelijke boodschap voor de lezer. “Ik wil de burger en de bevolking wijzen op de gevolgen en het gevaar van alcohol achter het stuur”, klinkt het. “Ik heb ook een zoon die met de fiets rijdt.”

De vraag is hoe lang de burgemeester nog zonder een druppel alcohol door het leven stapt. “Ik zie daar geen probleem in om het zonder alcohol voor altijd vol te houden”, klinkt het. “Alcohol hebben we niet nodig om sociaal te functioneren, gelukkig en ontspannen te zijn en plezier te maken.”

Aanvaarde verslaving

“Alcohol is de verslaving die maatschappelijk het meest aanvaard wordt. Mijn vader zaliger was een zeer brave man maar als hij gedronken had, werd hij zeer agressief. Alcohol ligt vaak aan de basis van relatieproblemen. Het volledige gezin is daar dan het slachtoffer van. Alcohol werkt op de gemoedstoestand van de mens en de hersenen. En wie weet komt er ooit een tijd dat men de productie van drank met alcohol gaat afbouwen.”