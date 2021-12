Burgemeester Koksijde eist dat vaccinatiecentrum Furnevent de deuren openhoudt tijdens de kerstdagen

Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde, gaat radicaal in tegen de signalen dat bepaalde vaccinatiecentra tijdens de feestdagen sluiten of op een laag pitje werken. Hij laat weten dat dit in geen geval geldt voor het vaccinatiecentrum Furnevent in Veurne waar de inwoners van Koksijde, Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem hun coronaprikken krijgen. Daar blijven alle medewerkers op post zodat het vaccinatieschema geen vertraging zal oplopen.

“Vanuit Koksijde hebben we geëist dat het vaccinatiecentrum Furnevent open zou blijven”, zegt de Koksijdse burgemeester kordaat. “Ook tijdens de kerstdagen. We tellen de oudste bevolking van het land, dit noopt ons tot extra waakzaamheid. Al die tijd stonden we aan de top van de vaccinatieteller, we willen geen vertraging oplopen. De nood is hoog. De cijfers blijven alarmerend. Zaterdag werden er weer 20 nieuwe gevallen in onze gemeente geregistreerd. Het virus gaat niet op vakantie. Het gaat genadeloos door. We moeten nu een extra tandje bij steken. Wanneer de cijfers opnieuw de betere kant opgaan, kunnen we even uitblazen. Desnoods voorzien wij extra mensen vanuit de gemeente om het centrum draaiende te houden. Onze collega’s van de buurgemeenten zitten op dezelfde golflengte.”