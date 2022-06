Buren eisen van rechtbank sluiting padelclub van KTC Azalea in Brugge

Twee buren van tennis- en padelclub KTC Azalea in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge eisen via de rechter in kortgeding de sluiting van de padelclub. Ze stellen dat de geluidsoverlast van die sport hun gezondheid schaadt. Over een week zal de rechtbank oordelen over deze delicatie kwestie.

De verstandhouding tussen twee buren en KTC Azalea in Sint-Pieters is al vele maanden ver te zoeken. Sedert deze tennisclub ook padelvelden heeft, klagen de buren over geluidsoverlast. Padel maakt immers veel meer geluid dan tennis.

De padelclub van KRC Azalea boomt. In september vorig jaar slaagden vier leden van KTC Azalea in Brugge erin om het uurrecord padel spelen te verbeteren. Christophe Meulebrouck uit Sint-Andries, Pieter Cools uit Jabbeke, Kevin Caestecker uit Wingene en gewezen Cerclespeler Frederik Boi uit Sint-Andries zorgden samen voor 26 uur en 10 minuten aan padel. Maar hun record sneuvelde snel.

Geen compromis

Hans S. en Peggy V. eisten vrijdag 17 juni van de Brugse rechtbank in kortgeding de sluiting van de padelclub. Blijkbaar konden zij niet tot een compromis komen met KTC Azalea. Er werd een studie uitgevoerd om geluidsisolerende muren te plaatsen op de scheidingslijn met het huis van de buurman, maar dat bleek niet mogelijk.

De buren eisen dat de geluidshinder onder de 45 decibel blijft. Volgens Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea is dit niet mogelijk: “Het omgevingslawaai in Sint-Pieters is al hoger.”

Geluidsnormen

Sportschepen Franky Demon is zich bewust van het probleem: “Momenteel valt geluid van padel niet onder Vlarem. Hoog tijd dat Vlaanderen normen oplegt, zodat wij als lokaal bestuur kunnen optreden. Aan nieuwe padelclubs vraagt de stad Brugge om een geluidstudie uit te voeren, maar wij kunnen dat niet opleggen aan bestaande sportclubs.