Brugse huisartsen richten callcenter op voor corona-ziekteattesten

Inwoners van de regio Brugge kunnen voortaan terecht bij een callcenter om een corona-ziekteattest aan te vragen. “Met de oprichting van dit tijdelijk callcenter in ons testcentrum in B-Park willen we vooral de huisartsen in de ruime Brugse regio ontlasten. Als stadsbestuur werken we hier graag aan mee. Nu is het nog alle hens aan dek, hopelijk krijgen we binnenkort uitzicht op betere tijden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Werknemers hebben een corona-ziekteattest nodig wanneer ze positief testen en niet kunnen gaan werken. Het attest kan aangevraagd worden na een positieve PCR-test of snelle antigeentest. Voor veel werkgevers volstaat een quarantaine-attest dat zelf online kan worden aangevraagd. Toch worden huisartsen uit regio Brugge overstelpt met vragen naar het corona-ziekteattest.

Binnen 36 uur

Daarom wordt een callcenter opgericht. Inwoners van de gemeenten Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem, Brugge, Blankenberge, Damme-Sijsele, Zuienkerke, Wenduine-De Haan en Knokke-Heist kunnen terecht op het nummer 050 44 86 86 voor de aanvraag van een corona-ziekteattest.

Medewerkers van het callcenter zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Binnen de 36 uur worden de corona-ziekteattesten via e-mail aan de patiënt bezorgd. Wie geen e-mailadres heeft, kan het attest ophalen aan de balie van het testcentrum in het B-Park.