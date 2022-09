Brugse burgemeester Dirk De fauw herstelt van operatie aan de nek

De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft een heelkundige ingreep ondergaan en moet het zes weken wat rustiger doen. “Ik loop tien dagen opnieuw met en grote pleister op mijn keel, net als toen twee jaar geleden een cliënt mijn keel wou oversnijden”, glimlacht Dirk De fauw.

“Sinds begin augustus had ik pijn in de schouder en rechter arm”, vertelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “In het AZ Sint-Jan werd via scans (MRI en CT) vastgesteld dat er een verzuring en degeneratie van de discus, tussenwervelschijf, opgetreden is met een geknelde zenuw die de pijn veroorzaakte.”

“Eerst werd tot twee keer toe in de pijnkliniek geprobeerd aan het euvel te verhelpen via epidurale injectie, maar dit had slechts een zeer beperkt resultaat, enkel een operatie kon helpen. Die werd op 15 september uitgevoerd door dr. Nikolaas Vantomme in het AZ Sint-Jan. Sindsdien is de pijn verdwenen. Zaterdagmiddag mocht ik het ziekenhuis verlaten.”

Zeventien hechtingen

“De operatie gebeurde via een insnijding ter hoogte van de keel waardoor er een stevige wonde is met zeventien hechtingen. Bijgevolg loop ik voor tien dagen opnieuw met een grote pleister op de keel die uiteraard doet denken aan het voorval van 20 juni 2020 waarbij een cliënt met een aardappelmes een poging had ondernomen om mijn keel over te snijden.”

“Intussen kan ik wel bureauwerk doen al moet het afgewisseld worden met wat rust en wandelen. De dossiers worden door het stadspersoneel naar mij thuis gebracht. Ik heb al een aantal digitale en zelfs al een fysieke vergadering bijgewoond. Ik hoop na een tiental dagen terug meer fysiek aanwezig te kunnen zijn. Ik mag zes weken niet met de wagen rijden en ook niet met de fiets. Het sporten, lopen en fietsen, zal weer langzaam moeten opgebouwd worden nadat ik volledig hersteld ben.”