Brugs burgemeester Dirk De fauw: “Als er niet snel een ziekenhuisfusie komt, zullen de beste artsen vertrekken uit Brugge”

Tijdens de Brugse gemeenteraad kwam het maandagavond openlijk tot een aanvaring tussen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en OCMW-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) over de ziekenhuisfusie. “Als er niet snel een fusie komt tussen het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas, vrees ik dat de beste geneesheren uit Brugge zullen vertrekken naar Kortrijk of Roeselare”, stelde de Brugse burgemeester. Overigens zijn er plannen voor een fusie met drie ziekenhuizen, ook met AZ Alma in Eeklo.

“Hoe zit het met het dossier van de Brugse ziekenhuisfusie? We hebben hierover zes maanden geleden geïnterpelleerd, is er sindsdien al vordering gemaakt in dit dossier?” Met die vragen bond oppositieraadslid Yves Buysse (VB) de kat de bel aan. Hij vond dat er een ultimatum diende gesteld te worden, omdat de tijd begint te dringen.

Fusie met drie?

Pol Van Den Driessche (N-VA) pleitte voor de aanstelling van een bemiddelaar om uit de impasse te geraken. Doenja Van Belleghem (CD&V) wees naar Kortrijk en Roeselare, die de voordelen ervaren van een ziekenhuisfusie: “Iedereen wordt er beter van. De aanpassing van de statuten van het AZ Sint-Jan mag de plannen voor een fusie niet hypothekeren.”

Volgens schepen Pablo Annys (Vooruit), die de voorzitter van het AZ Sint-Jan is, is er een nieuw element in dit verhaal: “Er worden nu gesprekken gevoerd tussen drie ziekenhuizen: AZ Sint-Jan, AZ Sint-Lucas en AZ Alma. Die drie ziekenhuizen hebben gemeenschappelijke belangen. Tal van patiënten uit het Meetjesland trekken voor specialisaties naar het AZ Sint-Jan in Brugge.”

Ultimatum

“Er is een wederzijds vertrouwen om samen tot een zorgstrategisch plan te komen. Dat is de essentie van een fusie: de manier waarop je samen je zorg inhoudelijk organiseert. Of dat in december of in februari gerealiseerd wordt, is van minder belang. Ik laat mij geen ultimatum opdringen. Stop die stemmingmakerij, maak hier geen symbooldossier van! Die kritiek is een coalitiepartner onwaardig.”

Waarop Pol Van Den Driessche repliceerde: “Het is onze verdomde plicht om te debatteren over de toekomst van een publiek ziekenhuis! Het AZ Sint-Jan dreigt een klein ziekenhuis te worden en subsidies mis te lopen in de toekomst.”

Burgemeester Dirk De fauw mengde zich in het debat en floot zijn schepen van Sociale Zaken terug: “Het strekt de gemeenteraadsleden tot eer dat zij interpelleren in dit ziekenhuisdossier. Ik maak mij ernstig zorgen, het AZ Sint-Jan is al bedden kwijtgeraakt door de defusie met Henri Serruys in Oostende.”

Onrust

“Er heerst onrust bij de geneesheren van het AZ Sint-Jan, zij vragen een fusie met het AZ Sint-Lucas. De ziekenhuisdirectie lijkt alleen oog te hebben voor meer samenwerking met AZ Alma. De voorbije maanden zijn er geen fusiegespreken meer geweest. Brugge is hoofdaandeelhouder van het AZ Sint-Jan. Ik vraag de politici die deel uitmaken van de raad van bestuur om dringend werk te maken van die fusie.”

“Brugge dreigt anders in het West-Vlaamse ziekenhuislandschap een kleine speler te worden. Als Vlaanderen wil investeren in ziekenhuizen, zal het in Roeselare of Kortrijk zijn. Op termijn dreigen de beste geneesheren zelfs uit Brugge te verdwijnen en naar die andere twee steden te trekken”, aldus Dirk De fauw.