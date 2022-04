Bruggeling Karl Lintel zit al weken in lockdown in Chinese miljoenenstad Shanghai

Sinds begin april zit Bruggeling Karl Lintel in lockdown in de Chinese stad Shanghai: “We moeten ons dagelijks laten testen en mogen onze compound niet verlaten. Zelfs als ik buiten iets in de vuilnisbak gooi, moet ik mij via een app verantwoorden.”

Karl Lintel (59) groeide op in Sint-Michiels. Na zijn humaniora aan het Sint-Lodewijkscollege studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit Gent. “Ik wou geen dokter worden en verkoos een internationale commerciële carrière uit te bouwen. Daarom studeerde ik in 1988 na mijn master geneeskunde nog Business Administration aan de Vlerick School for Management. Een buitenlands avontuur lokte mij, ik heb op vele locaties voor twee grote farmabedrijven gewerkt: achttien jaar voor Pfizer en acht jaar voor Bristol-Myers Squibb.”

Nieuwe markten

Zijn job bracht Karl Lintel naar Warschau, Ho Chi Minh City, Tel Aviv, Casablanca, New York, Dubai en Shanghai. “De rode draad is dat die farmabedrijven mij naar nieuwe markten stuurden, waar ik teams moest rekruteren en producten lanceren.”

Inmiddels woont Karl Lintel al acht jaar in Shanghai. Hij is sinds 2020 CEO van het biotec bedrijf BioShin, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van geneesmiddelen voor aandoeningen van het zenuwstelsel.

“We hebben bij 1.400 patiënten een succesvol onderzoek afgerond voor een nieuw medicijn tegen migraine. Om die studie te financieren hebben we met de hulp van private investeerders 60 miljoen dollar opgehaald. In samenwerking met Pfizer zal dit geneesmiddel in 2024 gecommercialiseerd worden”, zegt de Bruggeling.

Quarantaine

Tussen Kerst en Nieuwjaar was Karl Lintel samen met zijn vrouw Ilse even terug in Knokke en Brugge, om de feestdagen met hun families door te brengen. “Het was twee jaar geleden dat ik mijn zus Annemie, een Brugse tandarts, nog gezien had. We zijn tot 21 februari in België gebleven en dan pas teruggekeerd naar Shanghai.”

“We moesten zeer voorzichtig zijn en onze sociale contacten beperken. Want indien we met corona besmet raakten, mochten we China niet meer binnen. Sowieso moesten Ilse en ik twee weken in quarantaine in een hotel. Daarna werden we met een bus naar onze woning gebracht, waar we nog een week in isolatie moesten. Die quarantaine is zeer strikt. Er hangt een detector aan je voordeur. Zelfs als ik buiten iets in de vuilnisbak wil gooien, moet ik mij via een app verantwoorden.”

Strikte lockdown

“In maart hebben we twee weken relatieve vrijheid genoten, al moest ik van thuis uit werken. We wonen in een compound met 120 woningen op de oostelijke, rechteroever van de rivier, het moderne district. Op 1 april begon een strikte lockdown wegens een heropflakkering van corona. Het is twee jaar geleden dat China met de pandemie geconfronteerd werd.”

“Die lockdown houdt in dat we onze compound niet mogen verlaten. Elke dag moesten we om elf uur, op veilige afstand, naar het hek gaan om ons te laten testen. Nu het aantal besmettingen verminderd is tot 20.000 per dag zijn dagelijkse zelftests voldoende. Het resultaat van die tests moeten we elke ochtend fotograferen en via een QR-code op een Chinese app inscannen. Er is al weken in onze compound geen positief geval, zelf raakte ik nog niet besmet.”

Groepsaankopen

“De lockdown werd niet vooraf aangekondigd, waardoor niemand voedsel kon inslaan. Bijgevolg doen we nu noodgedwongen groepsaankopen voor 120 gezinnen met onze compound. Er worden standaardpakketten aangekocht, elke dag moet je opgeven of je deelneemt aan de groepsaankoop. Vier op vijf gezinnen in onze compound zijn Chinezen. Onze twee kinderen Hendrik en Helena verblijven gelukkig in Boston in de Verenigde Staten.”

De strenge, autoritaire aanpak van de Chinese overheid stoort Karl Lintel niet: “Ik heb al onder verschillende regimes geleefd, je leert je aanpassen. Er is niet één waarheid of visie. China kent een zeer goed georganiseerd bestuur, wat de overheid in staat stelt om in Shanghai dagelijks 25 miljoen mensen te laten testen. Dat zou niet lukken in België. De Chinezen zijn zeer efficiënt.”

Drones

“Wij, Europeanen, zijn zeer gehecht aan onze individuele vrijheid en nemen niet zomaar orders aan. Er is ook wat gemopper onder de Chinezen, maar ze lopen in de pas en volgen de instructies. China was twee jaar vrij van covid, nu zijn vooral de oudere Chinezen bang. Vandaar de zero tolerance, de overheid wil de pandemie uitroeien. Ik neem er vrede mee, er is geen andere keuze. We maken er het beste van. BioShin was voor de lockdown een ‘zoom’-bedrijf met veel telewerk. Maar het veldwerk loopt vertraging op. Klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen zijn nu niet prioritair voor de ziekenhuizen.”

En de drones die de Chinese bevolking controleren? Karl: “Ik heb één keer een drone gezien: die maande een buurman na een coronatest aan om de kortste terugweg naar huis te nemen. Maar houdt Big Brother ons niet overal ter wereld in de gaten?”