Brugge telt steeds meer afwezige ambtenaren wegens ziekte

Het absenteïsme bij de 1500 ambtenaren van Stad Brugge stijgt. Vorig jaar waren 8,49 procent van de medewerkers afwezig wegens ziekte. De naweeën van de pandemie? In de coronajaren 2020 en 2021 ging het om ‘slechts’ 7,94 procent en 8,11 procent zieken. Riskeert Brugge in de toekomst een boete als werkgever?

Het Brugs gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) vroeg schriftelijk bij het stadsbestuur de evolutie van de absenteïsmegraad bij de lokale ambtenaren op. De absenteïsmegraad in procenten wordt berekend door het aantal ziekte-uren te delen door het aantal verwacht te presteren werkuren.

Hoger

De Brugse politicus stelt dat de afwezigheid wegens ziekte bij de stad hoger ligt dan het gemiddelde bij de Vlaamse overheid en in de private bedrijfswereld.

Opvallend in de meeste recente cijfers, is dat de contractuele medewerkers (9,03 procent) in 2022 vaker wegens ziekte afwezig waren dan de statutaire ambtenaren (7,15 procent). Vorig jaar waren 85 van de 1500 medewerkers bij de stad Brugge meer dan vier maanden ziek. Op dat vlak is er beterschap: in 2021 ging het om 92 stadsambtenaren.

Arbeidsongevallen

43 arbeidsongevallen in 2022 zorgden voor 1070 kalenderdagen verlet onder de werknemers. In 2021 ging het om 48 ongevallen met 1034 werkdagen verlet.

Riskeert Brugge in de toekomst een boete wegens dit hoge ziekteverzuim? Er ligt een wetsontwerp voor in de Kamer, waarbij werkgevers een sanctie riskeren, als er teveel werknemers te lang ziek zijn. Volgens personeelsschepen Pieter Marechal zal Brugge geen boete krijgen: “Voor de bereking van de boete neemt men alleen in rekening de langdurig zieke medewerkers die contractueel zijn en jonger dan 55. Het gaat om amper negen contractuelen.”

Slechter?

De personeelsschepen betwist overigens de bewering van Geert Van Tieghem dat Brugge het slechter zou doen dan Vlaanderen inzake ziekteverzuim: “Je moet rekening houden met het feit dat Vlaanderen D- en E-niveaus niet meerekent. Dat zijn net de functies waar bij ons en ook bij anderen het ziekteverzuim het hoogst ligt. Als we bijvoorbeeld vergelijken met een stad als Antwerpen, zien we dat we lager liggen: Antwerpen zit aan 8,9 procent.”

“We minimaliseren de noodzaak om dit blijvend op te volgen en ernstig te nemen zeker niet. We hebben ook heel wat maatregelen al genomen om dit te doen. Zowel preventief als naar opvolging, reintegratietrajecten ism de arbeidsarts… Maar stellen dat wij slechter doen dan Vlaanderen of een andere grote stad zoals Antwerpen is pertinent onjuist.”

Zorggesprekken

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt dat een werkgever er niet aan kan doen dat een aantal personeelsleden langdurig ziek zijn en wijst op de acties die de Stad in 2021 en 2022 al ondernomen heeft in het kader van het absenteïsme:

“Er waren zorggesprekken met frequent zieken door leidinggevenden. Langdurig zieken werden af en toe gecontacteerd via opbelrondes. We hebben de stadsdiensten opgeroepen om contact te houden met langdurig zieken via het verspreiden van postkaartjes. Er is een interne rapportage over ziekteverzuimcijfers bij de leidinggevenden.”

“De Stad Brugge begeleidt de re-integratie via formele trajecten en informele ondersteuning. Er is een vernieuwde procedure rond progressief werken uitgestippeld en er is een folder opgemaakt voor medewerkers die minder dan een maand ziek zijn. Op het werk is er een welzijnsbevraging en er zijn verschillende acties in het kader van mentaal welzijn en van ons gezondheidsbeleid”, aldus Dirk De fauw.