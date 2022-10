Brugge investeert in gezonde voeding voor schoolgaande jeugd

Ook in Brugge komen steeds meer kinderen met een lege brooddoos naar school. Exacte cijfers zijn er niet, maar de stad is vastberaden om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Avansa, De Republiek, de Klimaatdienst en het Flankerend Onderwijsbeleid van de stad, alsook de brugfiguren en de Cel Lokaal Sociaal Beleid zetten hun schouders onder de Brugse editie van Brood(doos)nodig.

“Brood(doos)nodig liep vorig jaar al als pilootproject in negen Gentse scholen”, aldus schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Pablo Anys. “We sluiten nu ook aan en ontwikkelen met onze partners een netwerk van ‘hartelijke scholen’. Zij engageren zich om doorheen de dag gezonde voeding aan te bieden aan alle schoolgaande jongeren die er nood aan hebben. De expertise van de stad Gent en de inbreng van onze onderwijspartners moeten in Brugge een wezenlijk verschil maken en een verdoken hongerproblematiek helpen aanpakken.”

Ouders, familieleden en buurtbewoners kunnen voor Brood(doos)nodig een solidaire bijdrage doen. Volgens ieders budget zijn er verschillende formules beschikbaar. Acht Brugse scholen doen mee en worden ambassadeurs van het project.

“Voorbeelden van aanpak zijn er genoeg. Scholen kunnen een ontbijthoekje installeren in de refter, bieden elke dag soep aan of geven een korting op de warme maaltijden”, aldus nog schepen Pablo Annys.

“Een voedzame maaltijd is voor jong en oud levensnoodzakelijk”, vult schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet nog aan. “Gezonde voeding is de brandstof die we allemaal, en zeker onze kinderen en jongeren, nodig hebben om goed te kunnen leven. Een lunchbox moet een stevige punchbox zijn.” (PDC)