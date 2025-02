Brevet voor cursisten EHBO-opleiding Rode Kruis

De leden van het Rode Kruis, afdeling Ledegem genoten onlangs van hun nieuwjaarsreceptie. Het ideale moment ook voor de vereniging om de brevetten uit te reiken aan de geslaagde cursisten.

Er waait een positieve wind door het Rode Kruis, afdeling Ledegem. “Onze vereniging telt momenteel een twintigtal leden. Daarbij ook verschillende nieuwe mensen”, aldus communicatieverantwoordelijke Myriam Neyrinck. De afdeling werkt vaak nauw samen met de collega’s uit Moorslede. “Jaarlijks hebben we zo’n veertigtal diensten. De voetbalwedstrijden van Winkel Sport zijn dan wel weggevallen, maar we staan paraat tijdens tal van andere evenementen. Van fuiven tot koersen, we helpen waar nodig.”

De vrijwilligers van het Rode Kruis trekken ook alsmaar meer naar scholen om er opleidingen te geven. “Daarnaast hebben we in september ook onze eigen EHBO-cursus. Die keert dit jaar opnieuw terug”, aldus Myriam. De geslaagden van de recentste cursus kregen tijdens de nieuwjaarsreceptie in het lokaal van het Rode Kruis langs de Smisseknokstraat in Sint-Eloois-Winkel hun brevet. Opvallend daarbij ook heel wat jonge mensen.

De gemeente Ledegem heeft recent de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Gemeente’ met het Rode Kruis verlengd tot en met 23 november. Op die manier wil Ledegem een veilige plek zijn voor inwoners, bezoekers, sporters, supporters,…Het nieuwe embleem werd overhandigd tijdens de bijeenkomst. “Het bestuur wil graag de bevolking en de verenigingen sensibiliseren in samenwerking met het Rode Kruis”, aldus schepen van Gezondheid Wally Corneillie (Lijst Burgemeester). Een bedrijf of organisatie die geïnteresseerd is in een opleiding reanimatie en defibrilatie kan contact opnemen via het Rode Kruis Ledegem (0470 96 09 28 of via vorming@ledegem.rodekruis.be).

Ondertussen kijkt men bij het Rode Kruis ook al uit naar een nieuwe pleisterverkoop. Die vindt plaats in april. “We willen bij deze nog eens de bewoners bedanken die vorig jaar een pleister kochten. Dankzij hen konden we twee nieuwe tenten aankopen voor onze werking”, besluit Myriam Neyrinck. (BF)