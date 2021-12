Bredene opent toch vaccinatiecentrum tijdens kerstverlof

Oorspronkelijk zou het vaccinatiecentrum in het MEC Staf Versluys tussen 27 en 31 december de deuren sluiten. Maar omdat de nieuwe OMIKRON-variant heel wat zorgen baart en de termijn om een boosterprik (voor Pfizer van 6 naar 4 maand) is gewijzigd, heeft Bredene beslist om alsnog het vaccinatiecentrum in het MEC Staf Versluys open te houden tijdens de kerstvakantie.

Bredene heeft de eerstelijnszone gevraagd om voldoende medisch personeel en vrijwilligers te voorzien om van maandag 27 tot en met donderdag 30 december de deuren van het vaccinatiecentrum te kunnen openen. “We hadden het personeel en de vrijwilligers heel graag wat rust gegund, maar helaas hebben de omstandigheden ons ingehaald”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan.

Het vaccinatiecentrum vraagt ook aan het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om voldoende vaccins ter beschikking te stellen. “Maar aangezien het Agentschap oproept om zoveel mogelijk boosterprikken te zetten, gaan we ervan uit dat dit geen probleem kan zijn. De ene inspanning is volgens mij ook de andere waard”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Oproep: zet je op de QVAX-lijst en laat je vaccineren tijdens het kerstverlof!

Voor het plaatsen van de extra vaccins tijdens de kerstvakantie zal het vaccinatiecentrum gebruik maken van de QVAX-reservelijst. Via de QVAX-lijst is het mogelijk om snel mensen te verwittigen als er de dag zelf of tijdens de komende week lege plaatsen vrijkomen. Iedereen die reeds werd gevaccineerd met een volledig vaccinatieschema (2 prikken Astra of 2 prikken Pfizer of 1 prik Johnson) kan zich op deze lijst laten plaatsen. QVAX is enkel bedoeld voor wie een boosterprik wil krijgen. Wie zich op deze lijst wil plaatsen kan dat via: www.qvax.be.

Let wel: men kan zich NIET op de QVAX-lijst plaatsen voor uitgestelde 1e en/of 2e prikken. Ook nieuwe 12-jarigen kunnen zich niet op de lijst plaatsen. Hiervoor neemt men contact op met het callcenter via 059/33 97 99.