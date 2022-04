Bredene en De Haan blikken tevreden terug op vaccinatiecentrum

Met respectievelijk 95% en 94% van de volwassenen die volledig werden gevaccineerd in Bredene en De Haan, kan de gemeente terugblikken op een geslaagde vaccinatiecampagne. Daarmee scoort het Bredense vaccinatiecentrum boven het Vlaams gemiddelde (93%). 88% (Bredene) en 87% (De Haan) van deze groep liet ook een boostervaccin plaatsen en ook hier is dit ruim boven het gemiddelde van Vlaanderen (84%).

“Ons vaccinatiecentrum heeft goed werk geleverd. De medewerkers en vrijwilligers verdienen alle lof voor de manier waarop en de snelheid waarmee de inwoners van De Haan en Bredene werden gevaccineerd. Wij zijn ook zeer tevreden over de samenwerking met buurgemeente De Haan”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe. “Door de vaccinaties dicht bij huis, in het MEC Staf Versluys, te organiseren en in te zetten op een goede mobiliteit voor wie moeilijk ter plaatse kon geraken, hebben we ervoor gezorgd dat men zich vlot kon laten vaccineren. En dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.”

Het vaccinatiecentrum in Bredene blijft vanaf april in waakzaamheidsfase, waardoor er wellicht één vaccinatiedag per maand zal worden voorzien. Mocht een nieuwe boostercampagne nodig zijn, dan kan het centrum volgens de burgemeester snel schakelen en in een dag operatief zijn. (MM)