Bottelarij speelt troeven uit op ‘Dag van de Zorg’

Zondag 19 maart is er de ‘Dag van de Zorg’ en daar wil De Bottelarij, met haar woonzorgcentrum en assistentiewoningen, aan deelnemen. Directeur Eveline Decock wil de mensen die er werken en wonen die dag in de kijker zetten en het grote publiek met hun werking laten kennismaken.

“Het is de bedoeling dat we die dag onze troeven uitspelen”, aldus Eveline Decock (40). “We zijn met onze 31 bedden misschien een klein woonzorgcentrum en we zijn nog maar 2,5 jaar open, maar bij ons draait het vooral om onze persoonlijke aanpak en de huiselijke sfeer. De bewoners, de familieleden en het personeel… iedereen kent elkaar. Nu zondag 19 maart gooien we tussen 13 en 17 uur de deuren van De Bottelarij wijd open. De geïnteresseerde bezoekers krijgen door middel van een rondleiding een betere inkijk in ons woonzorgcentrum en haar werking: de kineruimte, een assistentiewoning, de badkamerruimte, de polyvalente ruimte, het terras en de cafetaria. Eenmaal op die laatste plaats aangekomen is het tijd voor een drankje. We zetten die dag ook onze samenwerking met De Stoasje in de kijker en elke bezoeker krijgt een kleine attentie. Ik behaalde het diploma van Master in de psychologie en ik werkte tot voor kort bij I-Mens als manager Zorg. Een ex-collega bracht me ervan op de hoogte dat er een vacature voor directeur openstond in De Bottelarij. Het feit dat ik al mijn hele leven in Handzame woon, is een voordeel, want zo kan je makkelijker een netwerk uitbouwen. Na drie selecties mocht ik hier starten en na een opleiding van een vijftal weken ben ik begin januari aan de slag gegaan.”

Op de kaart zetten

“Mijn bedoeling is om dit woonzorgcentrum op de kaart te zetten en ervoor te zorgen dat er altijd leven is in De Bottelarij”, besluit Eveline. (JDK)