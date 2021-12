Boosterprikken in Waregem Expo

De Eerstelijnszone Regio Waregem en de lokale besturen kozen ervoor om voor het vervolg van de vaccinatiecampagne in twee centra te blijven werken. De nabijheid voor de inwoners is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. De boosterprikken voor de brede bevolking zullen gegeven worden in Waregem Expo en de Sint-Pauluszaal in Zwevegem.

De burgemeesters van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem stelden het vervolg van de campagne voor in het nieuwe callcenter op de Heirbaan in Anzegem. Belangrijk om weten is dat er de komende maanden niet dagelijks zal gevaccineerd worden. Om de medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten en rekening te houden met de beschikbaarheid van de locaties, worden de vaccinaties gebundeld in specifieke periodes.

Na nieuwjaar brede vaccinatie

Momenteel hebben reeds 15.500 inwoners een boosterprik ontvangen. Voor de kerstperiode wil men in de vaccinatiecentra van Waregem en Zwevegem nog 33.000 inwoners een derde prik toedienen. Er zijn ook al meer dan 1750 vaccinaties uitgevoerd bij mensen thuis of in de woonzorgcentra. Na nieuwjaar volgt de vaccinatie van de brede bevolking.

“Sinds enkele weken werken de Eerstelijnszone Regio Waregem en de lokale besturen met een gemeenschappelijk callcenter voor beide vaccinatiecentra”, vertelt burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Het aantal mensen dat uitgenodigd wordt voor vaccinatie is sterk gestegen, daardoor ondervindt men een forse toename van het aantal oproepen. De capaciteit in het nieuwe callcenter in Anzegem werd daarom uitgebreid tot vier telefoonlijnen, die bemand worden door een team van een achttal mensen.”

Opstelling vereenvoudigd voor evenementen

Dagelijks beantwoordt het callcenter tot 500 oproepen. “Ondanks alle inzet en inspanningen moeten mensen die bellen toch even wachten vooraleer ze een medewerker aan de lijn krijgen. Daarom vragen we hen om geduld uit te oefenen”, zegt Pieter Hubeau van Eerstelijnszone Regio Waregem.

De vaccinatiecentra zetten ook nog steeds eerste prikken bij volwassenen die gewacht hebben om het vaccin te nemen. “Toen het Covid Safe Ticket verplicht werd in de horeca waren er meer mensen die het vaccin kwamen halen. Nu spreken we nog over tien mensen per dag”, vertelt Hubeau.

In Zwevegem zetten ze gemiddeld 2.300 prikken per week, in Waregem zijn dat er wekelijks 6.500. “Maar we kunnen er tot 12.000 per week aan in beide centra samen. In Waregem Expo is de opstelling vereenvoudigd zodat we het vaccinatiecentrum vlot kunnen op- en afbouwen als er andere activiteiten doorgaan”, besluit Vanryckeghem.

(LV)