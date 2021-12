Boosterprik nodig? Vaccinatiecentra straks (even) dicht

Zo goed als alle vaccinatiecentra in West-Vlaanderen sluiten in de kerstvakantie op z’n minst enkele dagen de deuren. Maar er valt onmogelijk een lijn te trekken in de momenten waarop de twintig vaccinatiecentra dat doen. “Dat is onvermijdelijk”, klinkt het bij Agentschap Zorg en Gezondheid. “Alles hangt af van de lokale situatie en het beschikbare personeel.”

Onze redactie deed deze week een rondvraag bij de West-Vlaamse vaccinatiecentra. Daaruit blijkt dat elk centrum de komende weken op andere momenten de deuren sluit. Zo is Vaxpo in Kortrijk gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, in Ieper herbegint het prikken pas op 5 januari. Roeselare sluit zes dagen rond Kerstdag en Nieuwjaar, maar vaccineert wel van 27 tot 30 december.

“Wij vaccineren tot en met 23 december en heropenen vanaf 4 januari op volle capaciteit”, zegt Mathijs Dumarey van het vaccinatiecentrum Brugge. “Maar er zijn veranderingen op til. Nu de intervallen tussen de tweede prik en de boosterprik worden ingekort, zullen we sneller schakelen en bijsturen. Wij vaccineren tijdens de kerstvakantie enkel op 29 december, dat heeft te maken met de medische realiteit. Tegelijkertijd willen we onze vrijwilligers die zich nu al een jaar lang inzetten een adempauze gunnen. Sommigen geven aan dat ze op zijn. Het gaat dus ook om respect voor de vrijwilligers in de zorg.”

Lokale autonomie

“De vaccinatiecentra beschikken over een lokale autonomie”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Alleen zij kunnen oordelen hoeveel personeel ze beschikbaar hebben en hoe ver ze staan in de vaccinatiecampagne, dat valt onmogelijk centraal aan te sturen vanuit ons agentschap. Dat er daardoor verschillen zijn tussen de centra, is dan ook onvermijdelijk. Het aantal dagen dat men sluit, bepaalt men dus volledig volgens de lokale inschatting.”

Dat vaccinatiecentra sluiten, lijkt moeilijk te rijmen met het plan van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke om dit jaar nog 2,5 miljoen Vlamingen een boosterprik te geven. “We zijn goed op weg om die doelstelling te halen”, zegt Joris Moonens. “We mogen niet alleen kijken naar de week tussen kerst en nieuw, maar naar de vaccinatiecampagne in haar geheel. Er is de voorbije weken hard gewerkt door de mensen in de vaccinatiecentra, waardoor ondertussen meer dan één miljoen boosterprikken gezet zijn. Ook deze en volgende week staan nog veel afspraken gepland.”