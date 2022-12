Body Commitment helpt je je lichaamsbeloftes waar te maken

In de Baronstraat 114/3 in Emelgem opent dit weekend Body Commitment. Opvallend in de frisse zaak zijn de fraaie trainingscabines. “Maar Body Commitment is veel meer dan dat: we nemen je mee in een levensstijl waarbij een belofte, want dat betekent commitment in het Engels, zich transformeert in realiteit”, zeggen Sandra Lagrou en zoon Ricardo Oliveira Ferreira.

Met de start van het nieuwe jaar in aantocht zullen ze niet uit de lucht zijn: de talloze beloftes die gemaakt worden. Vele daarvan hebben betrekking op het lichaam. Om die beloftes na te komen wil Body Commitment helpen. “Commitment betekent belofte”, zegt Ricardo Oliveira Ferreira die samen met zijn moeder Sandra Lagrou dit weekend Body Commitment opent. “We willen een partner zijn in het realiseren van die beloftes, op fysiek en mentaal vlak.”

Hierbij wordt telkens volgens een vast stramien gewerkt. “We starten met een gratis intakegesprek”, legt Sandra uit. “Daarna volgt een figuuranalyse, een pro-actieve opvolging en daarmee stellen we een pakket op maat samen. Ook voedingsadvies hoort hierbij, want het stopt uiteraard niet als de klant hier weer buiten wandelt. Daarmee is de kous echter niet af, we blijven de mensen ook verder opvolgen.”

Bij Body Commitment zijn er naast individuele sessies ook indoor groepssessies mogelijk. “Samen trainen geeft een boost qua stimulans”, weet Ricardo. “Hier in de onmiddellijke omgeving is een sportomloop. Van mei tot september plannen we groepslessen en workouts in openlucht.”

Sportcabines

Voor de sessies binnen wordt gewerkt met infrarood sportcabines. “Anders dan warmeluchtblazers die je soms wel eens ziet geeft een infraroodpaneel warmte die doorheen het hele lichaam gaat. Dit is gezonder: beter voor de spieren en de bloedsomloop. Het volledige lichaam zit in die warme omgeving. Dit bevordert tijdens de oefeningen ook de vetverbranding.” Body Commitment beschikt over een opwarmzone, een bar met gezonde drankjes en zelfs een speelhoekje voor kinderen, want die kunnen de klanten gerust meebrengen tijdens hun sessies.

Sandra volgde de nodige opleidingen en beschikt over een pak ervaring. “Mijn eigen zaak is een droom die in vervulling gaat. We zijn van Izegem, wonen in Izegem en samen met mijn zoon in dit ondernemend verhaal kunnen stappen is fantastisch”, reageert ze. Sandra wordt het gezicht en de uitbaatster van Body Commitment terwijl Ricardo de ondernemer is die Body Commitment creëerde en verder actief zal zijn achter de schermen.

Tijdens het openingsweekend op zaterdag 17 en zondag 18 december kan je telkens van 10 tot 16 uur kennismaken met Body Commitment. “Tijdens deze opendeuractie bieden we korting op abonnementen.” Sandra stipt nog aan dat de zaak – die over gratis parking beschikt – gelegen is pal tussen Izegem, Ingelmunster en Ardooie. (MI)

Info: Baronstraat 114/3 in Izegem, www.bodycommitment.be,izegem@bodycommitment.be.