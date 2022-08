Bo Baden komt spreken over vitamine B12-tekort: “Vitamine B12 geeft energie”

Bieke Algoed van Thuis zijn bij Je-Zelf en de Wielsbeekse avondschool Wasko slaan de handen in elkaar. Op 1 september nodigen ze de Nederlander Bo Baden uit. Vanuit zijn eigen ervaring zal hij de waarde van vitamine B12 toelichten. “Die vitamine is heel belangrijk, maar wordt nog onderschat”, licht Bieke toe.

Bieke Algoed is verpleegster in het ziekenhuis van Waregem. Daarnaast runt ze al 7 jaar de praktijk Thuis zijn bij Je-Zelf. Daar begeleidt ze mensen om dingen los te laten. “Mensen zoeken manieren om te groeien en te bloeien, maar worden vaak tegengehouden. Ze kunnen niet worden wie ze werkelijk willen zijn. Samen met hen ga ik op zoek naar die punten, die gepaard kunnen gaan met pijn, en proberen we die los te laten.”

Hij vertelt vanuit zijn eigen ervaring, maar belicht ook die van anderen

Symptomen

In het kader van haar bijberoep organiseert Bieke samen met Wasko een lezing. Ze nodigt de Nederlandse spreker Bo Baden uit. Die man ervoer enkele jaren geleden verschillende symptomen, zoals vermoeidheid, depressie of lusteloosheid. “Dan wordt nogal snel een diagnose gegeven van bijvoorbeeld het chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar het tekort aan vitamine B12 lag aan de basis. Door meer B12 in te nemen, is hij er weer bovenop gekomen. Dankzij die vitamine heeft hij weer energie gekregen en verdwenen zijn depressieve gedachten”, legt Bieke uit. Zij ging in mei naar een lezing van hem in Deinze en kwam dolenthousiast thuis. “Hij vertelt het vanuit zijn eigen ervaring, maar ook vanuit herstelverhalen van anderen en velen herkennen zich in hem. Ik had dezelfde symptomen als hij, onder andere doordat ik een burn-out heb gehad. Ik voel dat de vitamine echt verschil maakt om opnieuw stappen te zetten en de focus te behouden.” Bieke wil met deze lezing de mensen helpen die zich minder goed in hun vel voelen. Dat doet ze in haar praktijk al op verschillende manieren. Ze organiseert workshops. Ze geeft lichaamsmassages of energetische massages. Ze zoekt de bars in het hoofd en probeert op die manier hoofden leeg te maken. Of met healing buigt ze de onbewust beperkende overtuigingen op. “Met een gesprek zoeken we naar de basis van die negatieve overtuigingen en vervangen we die door positieve, opbouwende inzichten. Dankzij deze techniek heb ik zelf ook meer zelfvertrouwen gekregen. Ik wil door middel van verschillende technieken de mensen zelfredzaam maken. En de lezing van Bo Baden kan voor velen een hulpmiddel zijn”, sluit ze af.

Praktisch

De lezing vindt plaats op 1 september om 20 uur in OC Den Aert. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via bieke.algoed@thuiszijnbijjezelf.be. Op 2 en 3 september is Bo te gast in Wevelgem. Meer info: magda.lievens@hotmail.com. (NV)

Meer weten over Thuis zijn bij Je-Zelf: www.thuiszijnbijjezelf.be of op de opendeurdag op 28 augustus.