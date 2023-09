Bloemenverkoop voor Kom op tegen Kanker is groot succes in Deerlijk: “Tegen elf uur was alles uitverkocht”

De bloemenverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker werd een groot succes in Deerlijk.

“Tegen iets na elf uur waren alle azalea’s al uitverkocht”, stelt Marijke Dejonckheere die de actie vorig jaar nieuw leven inblies in Deerlijk en ook dit jaar weer de volle steun kreeg van de Gezinsbond. “We verkochten dit keer dubbel zoveel bloemetjes als vorig jaar, maar dat belette niet dat de 400 azalea’s weer vlot een koper vonden. Volgend jaar gaan we verder op de ingeslagen weg.” Er werden azalea’s verkocht aan Aldi op de Belgiek, Smatch in de Hoogstraat, Okay in de Vichtesteenweg en Spar Bulcaen in Sint-Lodewijk.