Bloedvoorraden op kritiek punt: Rode Kruis roept om massaal bloed te geven in Heule en Bissegem

De bloedvoorraden bij het Rode Kruis staan op een historisch laag punt. Het Rode Kruis roept daarom op om massaal bloed te komen geven.

Dinsdag 11 oktober tussen 18 uur en 21uur is er een eerste moment in De Vonke te Heule, een week later een tweede op 18 oktober tussen 18 uur en 20 uur in OC De Troubadour te Bissegem. Er is vooral een kritieke voorraad van de bloedgroepen A-, B-, B+, AB- en een lage voorraad van de bloedgroepen AB-/+.

Daarom rekent het Rode Kruis vooral op die doelgroepen om massaal bloed te geven op één van de twee momenten. Want zoals het credo luidt: ‘Bloed geven, doet leven”. Reserveren vooraf is noodzakelijk via https://donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.