Bloedvoorraad onder druk: extra inzamelingen in ‘t Zand in Brugge

De bloedvoorraad in Vlaanderen staat voor het eerst dit jaar onder druk. Vooral bij de negatieve bloedgroepen is er een vroegtijdige eindejaarsdip te merken. Rode Kruis-Vlaanderen doet een oproep aan donoren om ook nog deze laatste weken van het jaar tijd in te plannen voor een donatie. Zelf organiseert het twee bijkomende collectes tijdens de Warmste Week in Brugge.

Rode Kruis-Vlaanderen maakt zich zorgen omdat er nu al bloed gerantsoeneerd wordt voor bloedgroepen B negatief, O negatief en AB negatief. “We kunnen op dit moment voor die bloedgroepen maar de helft van het bloed leveren ten opzichte van wat de ziekenhuizen vragen. Uiteraard beschikken de ziekenhuizen ook nog over eigen, kleine voorraden, maar het is duidelijk dat deze situatie niet lang meer mag duren”, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Daarom lanceren we een warme oproep aan heel Vlaanderen om de komende weken bloed te komen geven. Je doet er een heel goede daad mee: je redt namelijk mensenlevens.”

Minder donoren

De eindejaarsperiode zet de bloedvoorraad in Vlaanderen traditioneel onder druk. In de kerstvakantie komen er gemiddeld zo’n 19 procent minder donoren bloed geven dan normaal, maar die eindejaarsdip komt dit jaar extra vroeg. Dat O negatief één van de bloedgroepen is waar er een tekort is, baart extra zorgen. Het is namelijk de zogeheten ‘universele donor’: het bloed van deze donoren kan aan patiënten van alle bloedgroepen gegeven worden.

Rode Kruis-Vlaanderen zet alle zeilen bij om de bloedinzameling op te krikken de komende weken, zo zijn er twee extra collectes in ‘t Zand in Brugge komende maandag en dinsdag van 13 tot 15 uur, vlak naast Het Warmste Huis. Daarnaast openen de 14 donorcentra op twee zaterdagen: 23 en 30 december, van 9 tot 15 uur.