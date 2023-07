Blindenraad stelt aangepast dienstencentrum in Diksmuide voor: “Dankzij gulle schenker”

Hoe een bezoek aan de groentenmarkt in Herentals plots 900.000 euro kan opleveren. Maria Thys, voorzitster van de Vlaamse blindenraad, maakte het mee. Ze ontmoette er Sophia Elvira die de raad verraste met een legaat. Met het geld voorziet de vereniging uit de Kempen in Diksmuide een dienstencentrum voor blinden en slechtzienden.

Eerst even terug in de tijd. Maria Thys (64) was met haar blindengeleidehond op de groentenmarkt in Herentals toen ze plots werd aangesproken door Sophia Elvira. “Ze was benieuwd naar mijn hond en vervolgens naar ons werk bij de Vlaamse blindenraad. Het bleef bij die ene ontmoeting. In juni 2017 kreeg ik plots telefoon van een notaris met de melding dat hij een legaat had ontvangen van mevrouw Elvira ter waarde van 900.000 euro. Ze hoopte dat we er met de Vlaamse blindenraad iets nuttigs mee zouden kunnen doen.”

Obstakelvrije plek

De Vlaamse blindenraad is een zelfhulpgroep gerund door vrijwilligers, met hoofdzetel in Vorselaar, die workshops en bijeenkomsten organiseert voor blinden en slechtzienden. De vereniging zocht en vond in Diksmuide een locatie dichter bij zee waar een dienstencentrum werd gebouwd dat dit najaar opent. “We hebben er een obstakelvrije plek gecreëerd waar je kan overnachten, activiteiten kan organiseren of dat kan dienen als uitvalsbasis voor een uitstap”, laat Maria weten. Er is een ruime zaal met aansluitend een keuken. Verder zijn er op het gelijkvloers en op de eerste verdieping negen kamers voor telkens twee personen. Vijf lokalen, een tv- en relaxkamer, berging, vestiaire en sanitair zijn ook voorzien.”

“In een wereld waar alles zwart is, moet dit een plek van rust en ontspanning worden”

Penningmeester Jan Luyten (63) vult aan: “We kozen bewust voor Diksmuide door de ligging. Het centrum is gebouwd langs de Woumenweg, niet ver van een bushalte en het station. Met de tandem kan je heel gemakkelijk naar het centrum fietsen en de kust ligt hier maar een twintigtal kilometer vandaan. In de toekomst zouden we op het terrein ook graag een speeltuin creëren voor blinde kinderen.”

Zeer toegankelijk

Hoe ziet zo’n gebouw er nu uit voor blinden? “Een persoon die kan zien, merkt het nauwelijks maar voor wie alles donker is, is het gebouw super toegankelijk. Voelen we een tapijt dan weten we dat we even moeten opletten voor een opstapje. Een nachtkastje betekent dat er een stopcontact te vinden is. Gaat de deur niet zo vlot open dan zitten we in de technische ruimte. Alles is heel gestructureerd. We hopen dat mensen die altijd in het donker leven hier hun batterijen kunnen opladen. Daarnaast mikken we ook op ontmoetingen zodat we onze ervaringen kunnen delen. Een derde pijler zijn workshops.”

De vereniging is volop op zoek naar helpende handen om de werking uit te bouwen. Daarnaast blijven giften welkom. De lokale Rotary Club steunt alvast het initiatief. (GUS)

Info: www.vlaamseblindenraad.be of naar vlaamseblindenraad@gmail.com