Blauwalg in Moerdijkvaart in Gistel

Er is blauwalg vastgesteld in de Moerdijkvaart in Gistel. Zwemmen, duiken of het oppompen van water is strikt verboden.

Als er weinig of geen stroming op een waterloop of vijver zit, bestaat de kans bij warm weer dat er cyanobacteriën of blauwalgen beginnen te bloeien. Ze vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier.

De Moerdijkvaart loopt ongeveer van aan de N367 Brugsebaan tot aan de N33 Torhoutsebaan. Zwemmen, duiken of het oppompen van water is strikt verboden, terwijl onder meer kajakken en roeien wordt afgeraden. Activiteiten langs de oevers, zoals wandelen, fietsen en picknicken, kan wel.