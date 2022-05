Blankenbergse marktganger krijgt gratis appeltje aangeboden

Regionaal dementie-expertisecentrum Foton hield maandagmorgen een sensibiliserende actie tijdens de markt in Blankenberge.

Er werden appels uitgedeeld met het logo van de nieuwe Vlaamse preventiecampagne ‘Twee voor de prijs van één’, die de hersengezondheid in de kijker plaatst.

“Het uitgangspunt van deze campagne is dat alles wat goed is voor je hart, ook goed is voor je hersenen. We laten de marktgangers hier vandaag dus even stilstaan bij het belang van een gezonde leefstijl, want dat vermindert het risico op dementie toch aanzienlijk”, zegt Hilde Delameillieure.

De regionale expertisecentra rond dementie in Vlaanderen sloegen voor deze nieuwe campagne de handen in elkaar.